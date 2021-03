Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le PM Soudanais

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui au Palais d'Al-Ittihadiya, le Premier ministre de la République soudanaise le Dr. Abdallah Hamdok, en présence du Premier ministre le Dr. Moustafa Madbouly, le ministre des finances le Dr. Mohamed Maeit, et du chef des renseignements généraux.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur les questions des relations bilatérales lors de la récente visite de M. le Président à Al-Khartoum, ainsi que de l'évolution des questions régionales d'intérêt mutuel.

De sa part, M. le Président a souhaité la bienvenue au Dr. Hamdok au Caire, exprimant sa fierté de la profondeur des relations stratégiques et des liens fraternels entre les deux pays frères et les peuples de la vallée du Nil. Tout en affirmant que ces constantes ont toujours représenté une approche ferme de la politique égyptienne, en particulier à la lumière de la phase de transition actuelle au Soudan, ayant besoin de tout le soutien de ses frères afin d'y maintenir la stabilité et le développement.

De même, M. le Président a affirmé le soutien continu de l'Égypte au Soudan à travers la coopération et la coordination dans tous les dossiers d'intérêt mutuel, en plus de l'importance de la visite actuelle du Premier ministre soudanais au Caire afin de suivre les différents aspects des relations bilatérales et des projets de coopération proposés entre les deux parties, traduisant la volonté politique en étapes de mise en œuvre réalistes pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays frères, ce qui en fait un modèle pour le reste de la région.

De son côté, le Dr. Hamdok a salué les résultats fructueux de la récente visite de M. le Président dans son deuxième pays, le Soudan, soulignant l'extrême confidentialité caractérisant les relations égypto-soudanaises, et la fierté du peuple et du gouvernement soudanais pour les liens historiques avec l'Égypte, étant le centre de gravité de la région arabe et du continent africain, ainsi que du maintien de la sécurité régionale dans son ensemble.

Dans ce contexte, il a salué les positions égyptiennes sincères et étendues pour préserver la stabilité du Soudan pendant la période de transition.

Lors de la réunion, les moyens progressant la coopération bilatérale dans divers domaines ont été examinés, notamment en ce qui concerne le transfert de l'expérience égyptienne en matière de réforme économique au Soudan et la formation des cadres soudanais, ainsi que la mise en œuvre des deux projets d'interconnexion électrique et ferroviaire, le renforcement du climat favorable à la mise en oeuvre de projets d'investissement conjoints, qu'ils soient industriels ou agricoles, ainsi que la promotion des relations commerciales et économiques.

En plus d'activer le rôle des comités techniques mixtes, les mémorandums d'accord et les protocoles conclus entre les deux pays.

De même, lors de la réunion, les deux parties ont échangé les vues sur toutes les questions régionales dans la Corne de l'Afrique et les régions du bassin du Nil. À cet égard, M. le Président a informé le Dr. Hamdok du développement des tensions actuelles aux frontières soudano-éthiopiennes.

Les derniers nouveautés et les efforts conjoints concernant la question du barrage de la Renaissance ont été également examinés. Ainsi, les deux parties se sont convenues à intensifier la coordination étroite bilatérale à la lumière de la phase critique concernant le dossier de barrage de la Renaissance. En plus de renforcer les contacts avec les parties régionales et internationales pour activer la proposition soudanaise, en formant un quatuor international chargé de la médiation dans cette question, afin de parvenir à un accord juridique global et contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage de la Renaissance, avant la prochaine saison des pluies.