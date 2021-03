Egypte: Le règlement du conflit israélo-palestinien basé sur la solution à deux États est indispensable

Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la France, de l'Allemagne et de la Jordanie ont conclu, jeudi, leur réunion à Paris pour poursuivre leurs efforts contribuant à donner une impulsion au processus de paix au Moyen-Orient vers une paix juste, globale et durable.

Les participants à la réunion des ministres des AE des quatre pays ont publié un communiqué commun dans laquelle ils ont affirmé qu'un règlement du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États est indispensable pour parvenir à une paix globale dans la région, et ont souligné leur ferme engagement à soutenir et à permettre tous les efforts visant à parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient, conformément au droit international et aux résolutions et déterminants pertinents du Conseil de sécurité.

Ils ont mis l'accent sur l'importance des accords de paix entre les pays arabes et Israël, notamment les accords signés récemment, pour contribuer à résoudre le conflit israélo-palestinien sur la base d'une solution à deux États et d'une manière qui aboutisse à une paix globale et juste.

Ils ont aussi indiqué qu'il est nécessaire de préserver le principe de la solution à deux États, qui sert les intérêts des Palestiniens et des Israéliens visant à établir deux États pacifiques et démocratiques, ce qui contribuera à la réalisation de la paix et de la stabilité régionales.

Les ministres des AE ont appelé à ne pas prendre de mesures unilatérales qui compromettrait une solution juste et durable au conflit, et ont également souligné la nécessité d'arrêter toutes les activités de colonisation, notamment à Al Qods-Est, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.

Les ministres des AE de l'Égypte, de la France, de l'Allemagne et de la Jordanie ont loué les efforts des deux parties pour coopérer dans la lutte contre la pandémie de Coronavirus, et les ont exhortées à coopérer plus étroitement pour parvenir à une réponse globale à la santé publique et à la crise économique provoquée par l'épidémie.