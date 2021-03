Egypte: L'économie égyptienne réalise une croissance de 2% durant le 2e trimestre de l'exercice 2020-2021 malgré le Covid-19

Les indicateurs préliminaires de la performance de l'économie égyptienne au cours du 2ème trimestre et du 1er semestre de l'exercice 2020/2021 annoncés par le gouvernement sont bons. L'économie nationale a réussi à réaliser un taux de croissance de 2% durant le 2e trimestre de l'exercice 2020/2021, avec une baisse de 7,2% du taux de chômage, malgré les répercussions de la pandémie du coronavirus affectée négativement tous les pays du monde, ce qui signifie le succès de la répartition des investissements et des politiques adoptées pour atteindre des taux de croissance positifs et créer des opportunités d'emploi, a dit la ministre du Plan et du Développement économique, Mme Hala El-Saïd.

"La plupart des secteurs de tous les pays du monde ont été touchés par la crise du Covid-19; la croissance de l'économie mondiale a subi des pertes, et le commerce mondial a diminué jusqu'à 9%, outre les pertes du tourisme international que l'Organisation mondiale du tourisme (OMI) a estimé à environ 935 mds USD, ce qui équivaut à dix fois des dégâts lors de la crise financière mondiale en 2009", a ajouté Mme El-Saïd.

La ministre du Plan a indiqué qu'en dépit de ces répercussions mondiales et de la réalisation d'un rétrécissement dans nombreux pays du monde à la lumière de cette crise, l'économie égyptienne a pu atteindre des taux de croissance positifs, soulignant que des secteurs tels que la santé, l'enseignement, les TIC, l'agriculture, la construction et le secteur du commerce de gros et de détail ont connu une augmentation de leurs taux.

"Les secteurs, qui ont connu une contraction, comme celui du tourisme, ont commencé à se redresser", a-t-elle précisé.

La ministre a expliqué que le niveau général des prix est stable et que les taux d'inflation annuelle ont baissé à 4,9%, faisant état d'un stock stratégique de marchandises et des réserves de trésorerie couvrant près de 8 mois des importations.