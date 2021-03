Egypte: L'Egypte et l'Allemagne affirment le niveau distingué de leurs relations bilatérales

L'Egypte et l'Allemagne ont affirmé le niveau distingué de leurs relations bilatérales dans tous les domaines et aspiré à les promouvoir en faveur des intérêts des deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry s'est entretenu jeudi à Paris avec son homologue allemand Heiko Maas, dans le cadre du souci des deux pays de se consulter périodiquement en vue de donner un nouvel essor aux relations bilatérales, et d'échanger leurs visions à l'égard des conditions régionales et des évolutions de la question du Grand Barrage éthiopien de la Renaissance (GERD), a déclaré le porte-parole du ministère Ahmed Hafez.

Le chef de la diplomatie égyptienne a passé en revue avec son homologue allemand les réalisations successives de l'Egypte dans les domaines socio-économiques et politiques, les efforts liés à la lutte contre le terrorisme et l'idéologie radicale, et aspiré à profiter de la technologie allemande dans tous les secteurs de développement notamment l'énergie et les transports.

Les deux responsables ont échangé leurs visions sur les évolutions régionales y compris la cause palestinienne, les moyens de tirer profit de la réunion quadripartite tenue à Paris sur le processus de paix en vue de projeter à créer un climat favorisant l'implication des Palestiniens et Israéliens dans des négociations globales.

L'Egypte affirme les fondamentaux de la position vis à vis de la crise libyenne, portant sur l'importance d'un règlement politique global qui renforce l'unité du pays, préserve les ressources du peuple et garantit le départ des forces étrangères et mercenaires, et relance la voie économique, accueillant de nouveau le vote de confiance du Parlement accordé au gouvernement pour mener le pays à organiser des élections à la fin du mois.

Le ministre a informé M.Heikas des évolutions du dossier du GERD, dont la dernière proposition avancée par le Soudan, appuyée par l'Egypte et appelant à développer un mécanisme de pourparlers en mettant sur pied un quartet internationale, conduite de la RDC, étant présidente en exercice de l'Union Africaine (UA), et avec la participation de l'ONU, des Etats-Unis et de l'Union Européenne (UE), mettant ainsi l'accent sur le role important que pourrait jouer l'UE pour parvenir à une solution négociée dudit dossier.