Egypte: Le pays accorde une importance au renforcement de la coopération stratégique avec la France

L'Egypte accorde une importance à la consolidation et au renforcement de la coopération stratégique avec la France dans les divers domaines, a affirmé le président Abdel Fattah Al-Sissi alors qu'il recevait mercredi 10 mars 2021 le directeur général des renseignement extérieurs (DGSE) Bernard Emié en présence de patron du Renseignement égyptien, Abbas Kamel.

La rencontre a porté sur des questions sécuritaires et militaires et a permis d'échanger les vues sur des dossiers régionaux et internationaux dans le cadre de la coopération commune en matière de sécurité et de renseignement notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes, a déclaré le porte-parole de la Présidence égyptienne de la République, Bassam Radi.

Le chef de l'Etat a mis l'accent sur l'importance de la coordination régulière établie avec la France afin de renforcer la lutte contre l'idéologie extrémiste, la violence et le terrorisme et mettre la pression sur les groupes qui adhèrent à ces idées, estimant que le rétablissement des institutions et des piliers des États, secoués par les crises, favorisait l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans l'ensemble de la région et permettait d'affronter les dangers environnants.

Pour sa part, le chef de la DGSE Bernard Emié a transmis les salutations du président Emmanuel Macron à Al-Sissi, exprimant la fierté de son pays de la coopération constructive et des relations étroites entretenues avec l'Egypte.

"Nous sommes attachés à poursuivre la coordination avec l'Egypte envers les sujets d'intérêt commun en particulier s'agissant de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, en Méditerranée orientale et en Afrique, partant du rôle joué par Le Caire comme "axe d'équilibre" pour la sécurité de la région entière et des efforts efficaces déployés, à cet effet, par le Rais pour soutenir la sécurité et stabilité" a indiqué le patron de la DGSE.

Sur la Libye, M. Emié a loué l'impact positif considérable des lignes fixées par le président Al-Sissi concernant la conjoncture sur le terrain dans l'est libyen, ce qui a appuyé le volet des négociations politiques visant à trouver un règlement global dans le pays.