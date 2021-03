Gambie: La Commission vérité, reconciliation et réparations reconcilie les victimes et leurs bourreaux

Dans le cadre du mandat de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations visant à promouvoir et à faciliter la réconciliation entre les victimes de torture et leurs bourreaux, 11 personnes ont décidé hier d'adhérer au processus de réconciliation.

L'un des participants au processus de réconciliation, Omar Cham, a témoigné le 11 Janvier 2021 devant la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations lors des audiences publiques de la Commission concernant l'Agence Nationale de Renseignement.

Cham a reconnu son implication directe ou indirecte à la torture et à l'incarcération arbitraire de Pa Sallah Jeng, Musa Jawo, Gibril Waka, Famara Naso, Sainabou Keita et Simon Grant.

Il a demandé l'aide et le soutien de la commission afin de faciliter la réconciliation entre lui et ses victimes car cela lui permettrait d'assumer la responsabilité de ses actions et demander ainsi leur pardon.

Parmi les responsables d'actes de torture qui demande le pardon des victimes figure Basirou Sey, qui a également témoigné lors des audiences publiques de la Commission sur l'Agence Nationale de Renseignement le 14 Janvier 2021.

Il a reconnu son implication aux actes de torture dont Abbas Jarju, Joho Sowe and Sarjo Touray ont été victimes.

Il a également demandé l'aide et le soutien de la Commission en vue de faciliter le processus de réconciliation entre lui et ses victimes afin de demander leur pardon.