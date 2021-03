Angola: La France envisage une nouvelle dynamique commerciale avec l'Angola

Luanda — La République française souhaite changer et approfondir ses relations commerciales avec l'Angola pour la diversification économique en cours dans le pays, a déclaré jeudi, à Luanda, son ambassadeur accrédité en Angola, Daniel Vosgien.

Selon le diplomate français, les relations commerciales entre les deux pays reposent essentiellement sur l'exploration du pétrole et du gaz.

En marge d'une réunion avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Victor Fernandes, le diplomate Daniel Vosgien a signifié que les exportations du pétrole de l'Angola vers la France sont estimées à près de 400 millions de dollars.

En effet, explique le diplomate, la France occupe une position forte en Angola, avec plus de 70 entreprises opérant dans le pays, où sont engagés plus de dix mille travailleurs.

En vue de modifier la balance commerciale entre les deux pays, l'ambassadeur de France a dit avoir discuté avec le dirigeant angolais des questions liées à l'industrialisation de l'Angola, spécialement dans les domaines de la logistique et distribution, ainsi que dans l'agro-industrie.

L'ambassadeur a aussi fait savoir qu'il avait été identifié de nouveaux domaines d'activités économiques en Angola.

"Nous croyons au chemin que l'Angola est en train de suivre pour promouvoir la diversification des activités économiques dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et des services liés aux infrastructures de transport et d'énergie", car l'Angola a un grand potentiel dans le domaine d'infrastructure et un positionnement géographique stratégique.

Dans ce sens, l'Angola est appelé à concevoir et maintenir, une forte politique pour l'éducation et la formation professionnelle, afin de tirer profit, de manière plus efficace du capital humain de plus en plus grandissant pour le développement du pays, a-t-il conseillé.

Les questions liées aux perspectives d'intégration de l'Angola dans la Zone de libre-échange africaine (ZCLA) et à l'intégration régionale ont également été abordées au cours de cette rencontre.

Le diplomate français a aussi promis de visiter certaines provinces et après informer les hommes d'affaires français.

L'ambassadeur de France, accrédité le 15 décembre 2020, est diplomate depuis 1994. Il a déjà exercé les mêmes fonctions en Allemagne, en Suisse et au Portugal.

