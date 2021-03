Afrique: 43eme Assemblée générale de la CAF - La bataille de Rabat aura bien lieu

Patrice Motsepe sera introduit par acclamation président de la Confédération africaine de football (CAF) ce jour, vendredi 12 mars, à l'hôtel Sofitel Rabat du Maroc qui abrite la 43ème Assemblée générale de la CAF. Il sera secondé par Me Augustin Senghor (1er Vice-président) et Ahmed Yahya (2ème vice-président).

Toutefois, si de tels tickets sont déjà actes depuis le protocole de Rabat entériné à Nouakchott, il n'en demeure pas moins que la bataille sera rude pour les autres candidats qui souhaitent intégrer le comité exécutif de la CAF mais aussi le Conseil de la FIFA. (RABAT - Maroc) - Game over ! Certes. Mais c'est juste pour le fauteuil de président de la Confédération africaine de football (CAF). Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le successeur de Ahmad sera le Sud-africain Patrice Motsepe. Le milliardaire de 57 ans sera élu par acclamation ce vendredi 12 mars à l'hôtel Sofitel qui grouille déjà de monde.

Gianni Infantino, le président de la FIFA qui a pesé de tout son poids dans ces élections est déjà arrivé dans la capitale politique et administrative marocaine depuis hier à 15 heures. Tout comme Motsepe et son staff notamment son directeur de campagne Danny Jordan. Les désormais ex-candidats aussi. Jacques Anouma, Ahmed Yahya et Me Augustin Senghor.

APRÈS LA FIFA, LE TAS

Les journalistes et autres observateurs d'Afrique et d'ailleurs ont critiqué l'ingérence de la FIFA et surtout de son président Gianni Infantino qui a sillonné le continent pour battre campagne pour le compte de Patrice Motsepe. Mais ; depuis quelques jours c'est le Tribunal Arbitral des Sports (TAS) qui étonne plus d'un. Après avoir réhabilité Ahmad d'une manière éphémère, il a mis en veilleuse plusieurs autres candidatures, notamment celles de Seidou Mbombo Njoyo du Cameroun et surtout Mamadou Antoinio Souares. Le président de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) a dû atteindre jusqu'à hier soir pour obtenir l'autorisation de briguer un poste au sein du ComEx de la CAF. Une situation qui a fini par mettre le candidat du Liberia dans l'embarras. Surtout que Mustapha Raji avait promis au président de la Zone Ouest À de se retirer si la candidature de ce dernier est validée.

SENGHOR, ARBITRE DE LA ZONE OUEST B

Me Augustin occupe une place prépondérante au sein de la CAF. «C'est Monsieur textes. Il maîtrise mieux que nous tous les textes. Et visiblement, Motsepe compte sur lui. C'est mon constat », a confié à Sud Quotidien, un président de la zone Centrale. Mieux notre interlocuteur confie que c'est le président de la Fédération sénégalaise de football qui a résolu le problème de la zone Ouest B. En quoi faisant ? «Il a convaincu Edwin Simone-Okraku, candidat du Ghana à se retirer au profit de Djibrilla Hamidou du Niger. Ce dernier va effectuer son entrée dans le ComEx, mais la présidence de la zone va revenir au Ghanéen », soutient-il. A noter qu'en plus de l'élection pour le Comité exécutif de la CAF, il y a aussi celle du Conseil de la FIFA.

LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL DE LA FIFA

Groupe arabe, portugais et espagnol :

Hany Abourida (Egypte), Gustavo Ndong Edu (Guinée-Equatoriale), Kheïreddine Zetchi (Algérie), Fouzi Lekjaâ (Maroc)

Groupe anglais :

Lamin Kaba Bajo (Gambie), Nicholas Mwendwa (Kenya), Walter Nyamilandou (Malawi), Wallace Karia (Tanzanie), Amaju Melvin Pinnick (Nigeria), Kamanga Ndanga Andrew (Zambie)

Groupe français :

Mathurin De Chacus (Bénin), Gbezonde Kossi Akpovi (Togo), Mamoutou Tour » (Mali)

Candidatures féminines :

Lydia Nsekera (Burundi), Isha Johansen (Sierra Leone) Comex de la CAF :

UNAF :

Wadie Jary (Tunisie)

Zone Ouest A : Mamadou Antonio Souarez (Guinée), Mustapha Ishola Raji (Liberia)

Zone Ouest B : Djibrilla Hamidou (Niger), Edwin Simeon-Okraku (Ghana) retrait

Zone Centrale : Adoum Djibrine (Tchad), Seidou Mbombo Njoya (Cameroun)

CECAFA : Suleiman Waberi (Djibouti), Isayas Jira (Ethiopie)

COSAFA : Feizal Ismael Sidat (Mozambique), Elvis Raja Chetty (Seychelles), Maclean Cortez Letshwithi (Botswana), Arthur De Almeida E. Silva (Angola)

Candidatures féminines : Kanizat Ibrahim (Comores), Patricia Rajeriarison (Madagascar), Lawson Hogban Latrec-Kayti Edzona (Togo).

GROUPEMENTS LINGUISTIQUES

Le continent Africain est divisé en trois (3) groupements linguistiques ainsi déterminés :

Groupement 1 : Francophone : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Ile Maurice, Niger, R.D Congo, Sénégal, Tchad, Togo

Groupement 2 : Anglophone : Afrique du Sud, Botswana, Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

Groupement 3 : Arabophone, Lusophone et hispanophone : Algérie, Angola, CapVert, Iles Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Libye, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Sao-Tomé-Et-Principe, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie.