Burkina Faso: e-commerce - Les techniques pour bien vendre en ligne

Les sites de vente en ligne entre particuliers sont de plus en plus nombreux. Dernièrement, les applications de vente d'occasion cartonnent et attirent les géants du marché. Tout un chacun peut vendre un pull ou une paire de baskets en quelques clics. Pourtant, les utilisateurs se retrouvent vite frustrés avec des produits qui se perdent au fin fond des moteurs de recherche.

Le plus souvent, le produit ne part pas, car il n'attire tout simplement pas les visiteurs. Les plateformes qui se targuent de défendre l'économie circulaire ne font pas très attention à la prolifération des comptes professionnels. Les particuliers se retrouvent concurrencés et on peut voir de nombreuses critiques sur certaines plateformes que nous ne citerons pas. On peut remarquer que beaucoup trop de vendeurs ne soignent pas leurs annonces. Les photos, le texte de présentation, les caractéristiques du produit sont des éléments essentiels qu'il faut soigner pour rendre son annonce attractive et sexy.

Analyser la concurrence

Comme sur tous les marchés, avant de se lancer, il faut regarder la concurrence, car elle donne de nombreuses informations sur les méthodes qui fonctionnent et par corollaire, celles qu'il faut absolument éviter. Il est donc nécessaire d'observer plusieurs éléments qui vont permettre d'établir le profil type de l'annonce qui génère du clic et qui augmente donc les chances de vente.

La visibilité de l'annonce : plus l'annonce reste longtemps sur les deux premières pages, plus elle aura de vue. L'internaute lambda va rarement chercher au-delà de la 3e page.

Les visites : plus il y a de visiteurs sur le site, plus le vendeur aura de chances de vendre.

La gamme de prix des concurrents : la concurrence a tendance à faire baisser les prix et c'est vrai aussi sur les plateformes. Il faut donc bien se situer pour ne pas vendre à perte ou trop cher. Quand on parle de vendre à perte, il faut compter le temps d'aller à la poste, de faire le paquet, etc. Vendre un tee-shirt trois euros, c'est une perte de temps et donc d'argent. Peut-être que le don serait plus utile.

Il faut faire une synthèse de ces informations pour trouver l'esquisse de l'annonce qui fonctionne.

Le choix des images

C'est le nerf de la guerre. 90% des internautes déclarent que les photos passent avant le prix pour consulter une annonce. Selon la plateforme, le nombre de photos varie. La plupart du temps, trois sont gratuites et les autres payantes. Là encore, trois photos pour vendre un vêtement, c'est largement suffisant. On pourrait penser que des conseils sur les photos, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais quelques minutes sur un site de vente entre particuliers démontrent que c'est encore nécessaire. Il se dit que tous les goûts sont dans la nature, mais il se pourrait bien que le mauvais goût soit le plus représenté. Une photo doit vous donner envie. Personne ne veut souffrir des velléités artistiques d'un vendeur en fouinant sur un site. Il faut une image qui montre clairement le produit. Attention à la qualité de la photo qui peut donner un effet décoloré ou fade. On peut aussi chercher à raconter une histoire en cherchant un joli arrière-plan. On évite la photo sur une table chaotique ou avec un arrière-plan trop chargé. La personne qui voit une photo va juger ce qu'elle voit et être influencée inconsciemment par ce qu'il y a autour. Par ailleurs si vous n'avez pas de photo assez esthétique de l'objet en question, vous pouvez vous servir d'une photo trouvée sur Internet (attention aux droits).

L'annonce

Il existe de nombreuses façons de mettre une annonce en valeur. Il faut se démarquer tout en évitant d'en faire trop. L'humour n'est pas interdit, mais il ne faut pas oublier que c'est un art bien particulier qui peut tout aussi bien séduire qu'être rédhibitoire. On soigne l'orthographe et le langage. C'est un exercice de communication. Il faut donner envie tout en étant précis et honnête sur la description. Pensez aux questions qu'on vous posera sur l'objet et donnez les réponses dans l'annonce pour gagner du temps, et éviter de paraitre aussi commercial qu'un bonus de casino...

Bien choisir sa plateforme de vente

Les sites d'annonces entre particuliers sont légion, mais si vous vivez dans un coin reculé en pleine campagne peut-être mieux vaut publier votre annonce sur un site ou un journal local. S'il s'agit de se faire un complément de salaire régulier sur les plateformes en ligne, ou si ont veut simplement débarrasser son dressing, il faut choisir des sites dédiés. Certaines plateformes sont des véritables sites de vente où il est possible d'acheter un marteau, une voiture ou une piscine. D'autres sont plutôt orientées commerce en ligne et concernent plus des artisans qui vendent leurs propres produits. Les sites comme Etsy et le Bon Coin par exemple sont diamétralement opposés bien qu'ils soient tous deux destinés aux particuliers. Le choix de la plateforme est primordial pour gagner du temps.