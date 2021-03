Congo-Brazzaville: Sud-Ubangi - Les enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole

Ils sont plus de cent soixante-dix mille enfants qui viennent d'être vaccinés contre la rougeole dans les zones de santé de Bwamanda, Gemena, Libenge et Ndage incluant aussi plus de deux mille enfants de refugiés centrafricains de moins de cinq ans en situation de risque élevé de contracter la rougeole dans la province du Sud-Ubangi.

Organisée par le ministère de la Santé en appui avec ses partenaires dont l'OMS, CDC et USAID, cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts visant à éradiquer cette maladie devenue endémique dans certaines provinces du pays aggravant ainsi le taux de mortalité infantile.

Selon le Dr Amédée Prosper Djiguimdé, chargé du Bureau de l'OMS en RDC, son organisation épaule cette campagne du ministère de la Santé pour permettre aux autorités sanitaires provinciales du Sud-Ubangi à donner du Vaccin anti rougeoleux aux enfants insuffisamment ou non vaccinés afin de renforcer leur immunité et de réduire ainsi la morbidité et la mortalité attribuables à la rougeole. L'organisation de cette campagne de riposte en ce moment crucial, a-t-il poursuivi, vise également à rattraper les enfants pour la vaccination de routine dans cette province.

Selon un communiqué de la section communication de l'OMS-RDC, l'agence onusienne a déployé des personnels dans les zones de santé concernées par la vaccination. Les experts de l'OMS sur place apportent déjà leur appui à la riposte contre le poliovirus dérivé de la souche vaccinale (cVDP2) et à la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune.

Selon les données de l'OMS, de la première à la sixième semaine épidémiologique de l'année 2021, la RDC a déjà notifié un total de sept mille neuf cent soixante-un cas suspects de rougeole avec quatre-vingt-dix décès, soit un taux de létalité de 1,1% dans le pays. Selon les statistiques fournies par le Programme élargi de vaccination, plus de 67,6% des cas et 30% des décès présumés sont localisés dans la province du Sud Ubangi. De ces chiffres, 96,2% des cas dans cette province ont été enregistrés dans cinq zones de santé, à savoir Bogose Nubea, Bwamanda, Libenge, Gemena et Ndage.