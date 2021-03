Congo-Brazzaville: Football africain - Patrice Motsepe élu président de la CAF

Le milliardaire Sud-Africain, Patrice Motsepe, a été élu par proclamation président de la Confédération africaine de football (CAF), le 12 mars à Rabat, pour la période 2021-2025. Il remplace à ce poste le Malgache Ahmad Ahmad suspendu pour deux ans de toute activité liée au foot.

Le patron du club Mamelodi Sundows a été plébiscité au terme de la 43e assemblée générale élective(AGE) de la CAF. Patrice Motsepe est devenu le septième président élu de la plus haute instance du football africain, le premier Sud-Africain puis premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent.

C'est aux côtés de Gianni Infantino, patron de la Fédération internationale de football association (Fifa), qu'un Patrice Motsepe très détendu et très attendu est arrivé à cette AGE. Une Fifa qui a œuvré pour qu'il soit le seul candidat en lice avec les désistements de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yahya et dont Motsepe va devenir le vice-président de facto.

« C'est vraiment un très grand honneur et un privilège incroyable pour moi. Je voudrais remercier mon frère Gianni pour sa vision et ses encouragements pour que nous travaillions dans l'unité et c'est uniquement ainsi que nous pourrons relever les défis posés à l'Afrique. Nous ne pouvons réussir qu'en étant unis », a réagi Patrice Motsepe.

A 59 ans, celui qui figure parmi les hommes les plus riches du continent va devoir redresser un organisme malade. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine et de la Commission des finances de la CAF, a, en effet, invité ses hôtes à redresser la barre rapidement, après quatre années pénibles. « La CAF s'installe dans un déficit annuel autour de 10 millions de dollars. Elle est en train de bouffer ses capitaux, ses fonds propres. Le défi majeur de la nouvelle équipe est d'inverser la courbe, ce qui permettrait à la CAF de jouer son rôle en développant le football », a-t-il lâché peu avant l'élection de Patrice Motsepe.

Plusieurs sources s'accordent du fait que pour relancer l'institution créée en 1957 et basée au Caire, en Egypte, Patrice Motsepe pourra s'appuyer sur cinq vice-présidents, contre trois sous Ahmad. Une augmentation pour assurer une « meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF », selon le secrétaire général de cette structure Abdelmounaïm Bah.

Outre l'élection du président, la CAF a également désigné les membres de son comité exécutif et ses représentants au conseil de la Fifa.