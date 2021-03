Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Le rituel » de Mira Loussi

Prix de la révélation féminine 2018 lors du festival cinématographique « La Pointe-Noire », « le rituel » est un court-metrage de 9 min qui met en exergue le mal-être vécu après la mort d'un être cher.

« Le rituel » est un film sensible qui ne laisse aucun téléspectateur indifférent car d'une manière ou d'une autre, nous avons tous déjà été victimes d'un proche.

Belle et talentueuse, Brie est une jeune femme qui travaille à son propre compte en tant que coiffeuse professionnelle depuis quelque temps. Après la mort soudaine de son conjoint, elle a du mal à faire le deuil et à l'oublier. Ce en dépit de toutes les marques d'affection et conseils reçus de la part de ses proches, notamment sa mère.

Pour elle, il n'est pas mort. Elle continue de mener sa vie de couple comme s'il était vivant. Pour ce faire, elle place toujours une de ses chemises là où il dormait, l'embrasse avant de sortir, le laisse un petit mot avant de quitter leur domicile et va même jusqu'à s'offrir des bouquets de fleur elle-même, tout en se faisant passer pour son défunt conjoint. Une situation assez dramatique qui laisse entrevoir une grande douleur et un fort choc émotionnel.

« Le rituel » peint le vide et la douleur causés par la mort. Il permet au téléspectateur de comprendre que si pour les uns le deuil d'un être cher ne dure que quelques jours ou mois, pour d'autres le chagrin persiste toute la vie.

Ainsi, ce film est une invite à la consultation d'un thérapeute ou psychologue pour pouvoir guérir. Dans les traditions congolaises, le deuil est souvent perçu comme source de blocage et d'obscurité. Y demeurer longtemps empêche d'avancer dans la vie. Pour le cas de Brie par exemple, le refus de faire le deuil de son mari la prive d'une vie en société et l'hypothèse de refaire sa vie sentimentale semble banie puisque dans la dernière séquence du film, quand sa mère lui demande si elle comptait faire cela toute sa vie, elle affirme clairement "oui, tous les jours je ferai la même chose ".

Pour un premier film, Mira Loussi a choisi un thème très délicat et a remporté le pari de ressortir brillamment les émotions sur le visage de l'actrice principale interprétée par Doria Lembe. Et de son côté, Clover Zabakana, n'a pas failli dans son rôle de mort dont on a presque cru vivant au début du film.

Excepté un fonds sonore un peu monotone, mais qui exprime bien le drame, et un manque d'éclairage lors de la séquence nocturne, "Le rituel" reste un beau coup-de-maître. Avec une intrigue ficelée pour duper le téléspectateur sur le rituel qui s'y cache, ce film laisse prévoir de beaux jours pour la jeune réalisatrice, la trentaine à peine.

Notons qu'outre sa casquette de réalisatrice, Mira Loussi demeure tout aussi remarquable devant la caméra. Elle a déjà joué dans les films "Alicia" et "Ironie fatale" de Michael Gandoh ainsi que « Trouble » de Dan Scott. Par ailleurs, elle est styliste et responsable de la marque "Jolie congolaise " implantée à Pointe-Noire où elle y réside.