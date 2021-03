Cote d'Ivoire: Décès d'Hamed Bakayoko/Kandia Camara - « Nous sommes très affligés par cette disparition »

La ministre de l'Education nationale a profité de sa séance de vaccination au centre anti-Covid pour présenter, jeudi, ses condoléances à la nation ivoirienne.

La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, a présenté ses condoléances à la nation ivoirienne suite au décès du Premier ministre, Hamed Bakayoko.

C'était lors de la première phase de vaccination qui a eu lieu ce jeudi 11 mars 2021, au Centre de vaccination anti-Covid, sis au Palais des sports de Treichville (Abidjan).

« Au nom de la communauté éducative et en mon nom personnel, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées au Président Alassane Ouattara, à la Première dame Dominique Ouattara et à l'ensemble des membres du gouvernement. Ainsi qu'à toute la population ivoirienne et singulièrement aux populations d'Abobo. Et ce, suite à la disparition inattendue du Premier ministre, Hamed Bakayoko.

« Nous sommes très affligés par cette disparition. Qu'il repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis », s'est-elle exprimée.

Venue également se faire vacciner contre la Covid-19, la ministre Kandia Camara a exhorté les membres de la communauté éducative à se faire vacciner. « En tant que première responsable de la communauté éducative, je suis venue me faire vacciner pour être en bonne santé. Mais aussi pour encourager les enseignants, le personnel administratif et tous les élèves qui ont plus de 18 ans à se faire vacciner pour éviter de contracter le Covid-19 », a-t-elle déclaré.

Poursuivant, la ministre a remercié les autorités sanitaires qui ont permis à ce que le personnel d'encadrement et les enseignants soient parmi les bénéficiaires prioritaires. Après s'être fait vacciner, la ministre Kandia Camara s'est rendue à la mairie d'Abobo pour annoncer officiellement aux communautés religieuses et traditionnelles ainsi qu'aux structures du Rhdp le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko, également maire de cette commune.