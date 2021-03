Congo-Brazzaville: Art - Petit Kwami devenu grand !

Appareil photo en bandoulière, il a écumé les stades de la République du Congo et d'Afrique autour des lignes de touche. Passionné de photographie et de football, il est photographe international accrédité par la Confédération africaine de football. Portrait de Ghislain Stanislas Goma.

Né en novembre 1972 dans le Kouilou, Ghislain a baigné dès son plus jeune âge chez Kwami Photos, nom de l'établissement de son père Raoul, célèbre photographe sportif de son époque, également gardien de but en 2e division nationale, et qui eut l'immense privilège de saisir notamment quelques clichés du roi Pelé et de l'équipe brésilienne Santos Futebol Clube au Stade Mvoulaléa de Pointe-Noire, un certain 17 janvier 1969. Dès l'âge de 5 ans, le petit Ghislain s'émerveille des tirages photos noir et blanc de son père et livre un combat sans merci au vieux Raoul pour suivre avec lui les matchs de foot.

Ce qu'enfant veut, Dieu le veut et voilà comment Ghislain, accroché à l'arrière du Vespa de son père, part à la rencontre de sa passion pour le ballon rond. Agrippé aux crampons du daron plus qu'aux jupes de sa mère, Ghislain se forme à la photo alors qu'il n'a que 10 ans. « Mon père m'a tout appris, je garde en mémoire que son appareil Zénith était bien lourd pour mes petits bras, encore plus lourd dès qu'il s'agissait d'y ajouter un zoom. L'art de la photo sportive, c'est l'héritage que m'a laissé mon père, aujourd'hui disparu, et mon surnom Kwami Fils est l'hommage que je lui rends », reconnaît Ghislain.

Le divorce de ses parents marquera un temps mort pour le jeune Ghislain qui, éloigné des terrains, vit alors avec sa mère et ce sera à l'âge de 20 ans que l'apprenti photographe fera sa véritable « remontada » contre ce temps perdu. « Je me levais à 5 heures du matin pour retrouver mon père, c'était une très longue marche à travers Pointe-Noire pour arriver avant qu'il ne parte travailler. Moi, c'était décidé, je voulais être photographe comme lui. Alors j'ai continué de l'accompagner sur les stades, mon père m'a ouvert en grand les portes de ce métier, m'a fait profiter de son réseau et j'ai réalisé ainsi mes premiers reportages », enchaîne Ghislain devenu Kwami Fils et incontournable photographe sportif.

S'il y a des clichés qu'il a réalisés et qu'il garde en mémoire, c'est bien ceux du match entre Les Diables rouges du Congo et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, le dimanche 6 avril 1997, et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 1998. « Ce match, c'est mon plus beau souvenir, il y avait une pression terrible renforcée par la présence du président Pascal Lissouba dans la tribune officielle. Le buteur Marc Younga venait tout juste de disputer un match en Allemagne avec son club et de sauter dans un avion pour rejoindre la sélection, fatigué il était donc sur le banc. Il entre en seconde période et signe les 2 buts de la victoire, tout le stade était debout comme un seul homme pour cette victoire qui est restée dans la légende. J'en ai encore des frissons et j'avoue que j'étais assez tremblant quand est venu le moment des photos officielles devant le président de la République lors de la réception des joueurs au palais », se souvient Kwami Fils, la voix encore pleine d'émotion.

Des liens avec des footballeurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, se sont tissés naturellement au fil du temps comme l'atteste cette solide amitié avec Delvin Ndinga qui affiche à son palmarès un titre de champion de France de Ligue 2 avec l'AS Monaco, 2 coupes de Russie avec le Lokomotiv de Moscou ou encore 2 titres de champion et 2 coupes avec le club grec Olympiacos. « Delvin, c'est un ami parmi tant d'autres mais sans doute le meilleur. C'est un joueur généreux qui sait d'où il vient, il pense à son pays et participe à des dons pour des orphelinats ou des hôpitaux. Je le connais depuis 2005, ça date, j'ai été le photographe de son mariage coutumier à Dolisie, il m'appelle pour ses photos d'anniversaire lorsqu'il est au Congo. C'est aussi ça la photo, de très jolies rencontres, de belles histoires d'amitié, on fait équipe », a-t-il poursuivi.

Ghislain Kwami Goma n'a de cesse de partager sa passion pour la photographie et le football et cela va au-delà sur les réseaux sociaux où il participe à la médiatisation du championnat national donnant scores et classement du championnat, publiant naturellement ses plus beaux clichés.