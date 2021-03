Congo-Brazzaville: Judo congolais - L'assemblée générale élective du 17 février annulée

Dans une note adressée au secrétaire général de la Fédération internationale de judo(Fij), le ministre des Sports et de l'Education physique, Hugues Ngouélondélé, estime que l'assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées(Fecojuda), tenue le 17 février par le président sortant « ne saurait être validée par le ministère des Sports et de l'Education physique pour non-respect des procédures et textes en rigueur », déclare le document.

Cette note fait suite, en effet, à une lettre du secrétaire de la Fij, Jean Luc Rouge, qui avait validé cette élection. Le ministre justifie sa décision par le fait que ladite assemblée n'a pas du tout respecté les orientations de l'Etat, la charte des bonnes relations ainsi que la circulaire n°0455/MSEP-CAB/DGS-DAS du 04 juin 2020.

Dans le même esprit, le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) déplore également dans une note datée du 5 mars plusieurs incohérences observées lors de l'assemblée du 17 février. « En effet, non seulement que ladite assemblée a été convoquée par une personne juridiquement non habilitée à le faire eu égard à sa qualité de partie au litige, mais qu'elle s'est de surcroit tenue sans la présence ni du représentant du Cnosc et ni du ministère ».