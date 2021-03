Congo-Brazzaville: Disparition - Joscky Kiambukuta a tiré sa révérence

A 72 ans, le chanteur et compositeur congolais est décédé le dimanche 7 mars 2021 à la clinique Ngaliema des suites d'une longue maladie. Né le 14 février 1949, Joscky Kiambukuta laisse derrière lui une discothèque très garnie.

C'est en 1973 qu'il rejoint le Tout Puissant OK Jazz de Franco Luambo Makiadi, après le décès du leader du TP OK Jazz ils reprirent en main le groupe avec Lutumba Simaro, Madilu System, Ndombe Opetum. Editeur de plusieurs albums dont : « Chandra », une chanson composée par lui qui a fait un succès au cours des années.

En 1993, il quitte la troupe après plusieurs divergences avec les héritiers de Franco puis s'en va avec ses amis créer Bana OK (lingala : les héritiers idéologiques de TP OK Jazz). Il y évolue jusqu'en 2001 avant de s'envoler pour l'Europe. Il regagna la RDC en 2011.

Josky Kiambukuta reste l'une des plus belles voix de la RDC. Surnommé « le commandant de bord Josky, Jo sex » pour les intimes, ce fin artiste a pris d'assaut la scène musicale congolaise à travers deux grandes écoles de musique dont celui d'African fiesta du Dr Nico Kassanda et celui du Tout puissant OK jazz.

Plusieurs de ses collègues artistes ont, durant des années, sollicité son accompagnement dans la réalisation de leurs disques. Sa notoriété lui a valu des collaborations avec Koffi Olomide dans "Ngobila".

Josky tire sa révérence juste au moment où ses mélomanes attendaient son retour sur la scène musicale avec la réplique d'un de ses plus beaux morceaux dans un clip vidéo remixé à l'honneur de Alita Tshiamala, un mécène et homme d'affaires congolais, petit frère de Kansebu comme indiqué dans la chanson écrite puis éditée vers les années 80 dans Ok Jazz de Franco Luambo Makiadi.

Ses fans se souviendront de ses nombreux tubes à succès qui ont fait bouger les deux rives du fleuve Congo.

Durant ses derniers jours, l'artiste Josky Kiambukuta a déploré la non-assistance des personnes qu'il a aidées, en leur prêtant sa voix mélodieuse. Cette absence s'est remarquée lors de son dernier concert d'anniversaire organisé dans la commune de la Gombe. Ni JB Mpiana, ni Koffi, moins encore Werra ne sont venus le soutenir. Quelques jeunes musiciens seulement se sont présentés à cette occasion, parmi lesquels Sampayo ancien de Victoria Eleison, Sam Tshintu ancien de Quartier Latin et Patcheco ancien de Viva la Musica.

En cinq décennies de carrière, l'artiste a marqué les esprits des générations entières. Son décès vient d'amplifier le vide laissé jadis par ses compères mais ses œuvres continueront à faire danser et égayer les fans et les amoureux de la rumba congolaise.