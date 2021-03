Seychelles: Décès du Dr Steve Fanny - « Nous nous souviendrons de son engagement et de ses nombreuses réalisations » dit le président des Seychelles

La police seychelloise a annoncé le décès du directeur général la Seychelles Financial Services, le Dr Steve Fanny.

Il était âgé de 50 ans.

D'après un Communiqué de la police le Dr Fanny se serait pendu à son domicile d'Au Cap.

La police a été informée de cet incident à 15H30.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de son décès.

Le président des Seychelles Wavel Ramkalawan a exprimé ses profondes sympathies et ses condoléances à la famille après avoir appris le décès soudain du Dr Steve Fanny.

" Le Dr. Fanny a apporté des contributions inestimables dans sa carrière professionnelle à travers les différents postes qu'il a occupés et son décès est une grande perte pour le pays. Nous nous souviendrons de lui pour son engagement et ses nombreuses réalisations", a déclaré le président Ramkalawan.

Le ministre Naadir Hassan a également exprimé son choc face à cette nouvelle et a transmis ses condoléances personnelles et celles du ministère à la famille du Dr Fanny et aux membres du personnel de FSA.

Il a décrit le Dr. Fanny comme un "fervent allié et défenseur du secteur des services financiers des Seychelles" et qu'il était "passionné par l'industrie et la façon de mener son développement".

Le Dr Fanny a occupé de nombreuses hautes fonctions dans la fonction publique.