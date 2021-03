Angola: João Lourenço aborde le Covid-19 avec Tony Blair

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est entretenu vendredi, par visioconférence, avec le patron de l'Institut Tony Blair, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni.

Dans une note, le secrétariat du Président de la République pour la communication institutionnelle et les affaires de presse, a déclaré que les deux entités ont parlé de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Il indique que João Lourenço et Tony Blair ont poursuivi le dialogue permanent, que le British Institute entretient avec les pays avec lesquels il coopère, afin d'ajuster les possibilités de soutien et les priorités de leurs gouvernements.

La vaccination de la population, qui est déjà en cours en Angola, et l'accès à un plus grand nombre de vaccins ont été les aspects les plus discutés par le Président de la République et le patron de l'Institut Tony Blair lors de la conversation, indique la note.

