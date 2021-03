Angola: Le MEP encourage les producteurs à rejoindre PRODESI

Dundo — Le secrétaire d'État au Plan du ministère de l'Économie, Milton Reis, a encouragé jeudi les producteurs de Lunda Norte à rejoindre le Programme de production, de substitution des importations et de diversification des exportations (PRODESI), visant à tirer parti de la production.

Le responsable a fait cette incitation lors de la rencontre avec les producteurs et les agents municipaux, dans le but d'écouter ces groupes et d'identifier les contraintes qui conditionnent le processus d'accès aux crédits dans le périmètre PRODESI.

Il a orienté les agences connexes de la province pour faciliter le processus de création d'entreprises et d'octroi de titres fonciers, en évitant la bureaucratie, afin que les producteurs aient accès aux crédits prévus dans ce contexte.

"Nous voulons que Lunda Norte joue également un rôle essentiel dans le développement de la production nationale", a-t-il souligné.

