Afrique de l'Ouest: Le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou, élu membre du comité exécutif de la CAF (zone UFOA B)

Ce vendredi 12 mars 2021 a lieu l'élection de Confédération Africaine de Football. Et, le colonel-major, Pelé Djibrilla Hima Hamidou, actuel président de la Fédération Nigérienne de Football, a aussi été élu membre du comité exécutif de la CAF, zone UFOA B.

C'était aujourd'hui vendredi 12 mars à Rabat au Maroc, jour d'élection du coté de la Confédération Africaine de Football. Le Niger a donc profité pour faire son entrée dans le "sénat" du football africain, par le biais du colonel-major Djibrilla Hima Hamidou. Lui, président de la FENIFOOT, depuis plus d'une décennie et aussi de la zone UFOA B, composée du Niger, de la Côte d'ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, du Togo et du Benin, est désormais membre du comité exécutif de la CAF, zone UFOA B.

Notons que sous sa direction, le Niger a participé deux fois successivement à la CAN en 2012 et en 2013, mais aussi au CHAN de 2011, 2016, et 2020.

Une bonne nouvelle pour le nigérien, qui ne cesse d'abattre un boulot remarquable pour le développement du football dans son pays !