Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Charlotte Opimbat mène une campagne de proximité à Poto-Poto II

La directrice locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto, Charlotte Opimbat, a effectué le 11 mars des descentes dans les cellules du Parti congolais du travail (PCT) du quartier 333.

Des cellules 24, 26 C, 26 A, 26 B, 25 A, 25 B, 21 et 20 du PCT, dans la section 4, en passant par les cellules Loango, Mbakas, Banziri et Dispensaire dans la section 3, Charlotte Opimbat et les autres membres de la direction de campagne ont invité les potentiels électeurs à voter pour Denis Sassou N'Guesso. « Nous sommes en train de poursuivre l'opération porte-à-porte visant à mobiliser les potentiels électeurs au niveau de leurs rues et zones. Nous avons donc procédé à une visite des militants qui composent les cellules. Le message est celui de voter notre candidat Denis Sassou N'Guesso le 21 mars parce qu'il est le meilleur. Je pense que la population comprend bien, elle l'a presque choisi et nous sommes satisfaits », s'est réjoui Charlotte Opimbat.

La directrice locale de campagne du candidat de la majorité présidentielle a, en effet, exhorté l'électorat de Poto-Poto II à aller voter le 21 mars en groupe, afin que la victoire du président sortant parte du troisième arrondissement en général et de sa circonscription en particulier. « Renseignez-vous déjà sur les centres de bureaux de vote. Vous êtes directrice et directeur de campagne dans vos cellules respectives. Le 21 mars vous devez être accompagnés d'autres électeurs. Denis Sassou N'Guesso est le candidat de la paix. Car sans la paix, nous ne pouvons rien », a-t-elle justifié.

Un message bien saisi par les responsables du PCT des différentes cellules visitées. « L'heure est grave, elle n'est plus aux longs discours. Notre cellule votera le président Denis Sassou N'Guesso à 100%. Dès 12 heures, nous aurons déjà clôturé », a promis la secrétaire à l'organisation et à la mobilisation de la cellule 24 du PCT, Sophie Mvoumath.

Charlotte Opimbat a, enfin, annoncé la célébration, le dimanche 14 mars prochain, d'une messe d'action de grâce à la cathédrale Sacré-Cœur. Cette messe à laquelle la gent féminine est conviée sera consacrée à l'unité nationale et la paix en cette période électorale.