Angola: Le pays doit enregistrer 200 entreprises pour avoir un code à barres

Luanda — La commission de travail qui prépare le Code à barres de l'Angola doit enregistrer au moins 200 entreprises nationales pour soumettre la candidature du pays à la plateforme Global Standard (GS1) à Bruxelles, en Belgique, une entité qui évalue et approuve le code à barres des pays.

Selon une source de la commission de travail qui prépare cet instrument pour l'Angola, le pays remplit déjà presque toutes les exigences pour avoir ce codage dans ses produits cette année, manquant seulement le nombre exact d'entreprises opérant localement.

"Nous avons des entreprises qui sont déjà sur notre liste, mais elles ne suffisent pas pour envoyer notre candidature, comme l'exige GS1", a-t-il expliqué vendredi dernier, à la Radio Nationale d'Angola (RNA).

Pour mener à bien ce challenge, le coordinateur appelle les managers à fournir les noms de leurs sociétés et les codes respectifs qu'ils utilisent actuellement pour identifier leurs produits.

"Les hommes d'affaires devraient envoyer l'identification et l'activité de leurs entreprises via l'adresse électronique código.barras.ao@gmail.com", a-t-il dit, ajoutant que le code à barres a l'avantage d'augmenter le niveau d'efficacité dans la chaîne de production et de logistique du pays.

Le code à barres est une représentation graphique, composée de quelques chiffres et barres verticales, qui servent à identifier l'origine d'un produit donné. Ils viennent généralement estampés sur la surface (partie extérieure) de l'emballage, des canettes, des bouteilles et des boîtes.

Créé pour aider les marchés à accélérer le processus de vérification lors de l'entrée et de la sortie des produits, le code à barres sont trouvés dans une grande partie de l'activité commerciale, et est identifié ou lu par des dispositifs appropriés.

De plus, l'utilisation de ces étiquettes réduit les risques d'erreurs à pratiquement zéro, puisqu'elles sont standardisées et lues automatiquement par des lecteurs de codes à barres.

