Angola: Lancement du projet d'électrification de Canhoca

Canhoca (Angola) — Plus de trois mille habitants de la commune de Canhoca, dans la municipalité de Cazengo, province de Cuanza Norte, bénéficieront, dans les deux prochains mois, de l'électricité du réseau public.

Le lancement des travaux, dans le cadre du projet du gouvernement angolais d'électrification des municipalités de Bolongongo, Banga et Ngonguembo, a eu lieu ce vendredi 12, dans un acte guidé par le gouverneur de la province, Adriano Mendes de Carvalho.

Le responsable du projet, Laeson Sampaio, de la société Elecnor, a déclaré que le projet dispose d'une ligne électrique de moyenne tension, reliée à un poste de la commune de Cambondo, à Golungo Alto, sur une extension de 15 km.

Il a dit que les connexions domiciliaires seraient également établies dans les résidences du siège communal, ainsi que dans plusieurs villages affectés au district.

À son tour, le directeur du Bureau d'étude, de planification et de statistiques (GEPE) du gouvernorat de Cuanza Norte, Hedimildo Teixeira, a déclaré que le projet était soutenu par un financement de 88 millions 700 mille euros du "Uk Export Finance-Credit Banque de Corporate and Investiment Agricole "de la France.

Le financement s'inscrit dans le cadre d'un accord signé avec l'Exécutif angolais pour l'électrification de ces municipalités.

Il a souligné que le projet, lancé en avril 2020, prévoit le raccordement de 35 mille foyers au système de paiement prépayé, en plus de l'électrification de 53 villages, où passera la ligne de transmission de courant électrique.

Il a ajouté qu'en plus des municipalités de Bolongongo, Banga et Ngonguembo, le projet, d'une durée d'exécution de deux ans, envisage également l'électrification des municipalités de Ndangi Ya Menha et São Pedro da Kilemba, à Cambambe.

Le gouverneur de la province a souligné l'importance historique de la commune de Canhoca, une région qui possède l'une des gares du Chemin de Fer de Luanda (CFL).

L'abondance d'agrumes et la culture de légumes, de manioc, de maïs, d'arachides, de bananes et d'autres produits devraient être des catalyseurs pour le développement de la région, avec l'installation d'énergie du réseau public, selon Adriano Mendes de Carvalho.

Avec une population estimée à 3 500 habitants, répartis sur le secteur de Zavula et 24 villages, la commune de Canhoca est à 35 kilomètres au sud de Ndalatando, chef-lieu de la province, et s'étend sur 1 525 kilomètres carrés.

Le lancement des travaux, dans le cadre du projet du gouvernement angolais d'électrification des municipalités de Bolongongo, Banga et Ngonguembo, a eu lieu ce vendredi 12, dans un acte guidé par le gouverneur de la province, Adriano Mendes de Carvalho.

Le responsable du projet, Laeson Sampaio, de la société Elecnor, a déclaré que le projet dispose d'une ligne électrique de moyenne tension, reliée à un poste de la commune de Cambondo, à Golungo Alto, sur une extension de 15 km.

Il a dit que les connexions domiciliaires seraient également établies dans les résidences du siège communal, ainsi que dans plusieurs villages affectés au district.

À son tour, le directeur du Bureau d'étude, de planification et de statistiques (GEPE) du gouvernorat de Cuanza Norte, Hedimildo Teixeira, a déclaré que le projet était soutenu par un financement de 88 millions 700 mille euros du "Uk Export Finance-Credit Banque de Corporate and Investiment Agricole "de la France.

Le financement s'inscrit dans le cadre d'un accord signé avec l'Exécutif angolais pour l'électrification de ces municipalités.

Il a souligné que le projet, lancé en avril 2020, prévoit le raccordement de 35 mille foyers au système de paiement prépayé, en plus de l'électrification de 53 villages, où passera la ligne de transmission de courant électrique.

Il a ajouté qu'en plus des municipalités de Bolongongo, Banga et Ngonguembo, le projet, d'une durée d'exécution de deux ans, envisage également l'électrification des municipalités de Ndangi Ya Menha et São Pedro da Kilemba, à Cambambe.

Le gouverneur de la province a souligné l'importance historique de la commune de Canhoca, une région qui possède l'une des gares du Chemin de Fer de Luanda (CFL).

L'abondance d'agrumes et la culture de légumes, de manioc, de maïs, d'arachides, de bananes et d'autres produits devraient être des catalyseurs pour le développement de la région, avec l'installation d'énergie du réseau public, selon Adriano Mendes de Carvalho.

Avec une population estimée à 3 500 habitants, répartis sur le secteur de Zavula et 24 villages, la commune de Canhoca est à 35 kilomètres au sud de Ndalatando, chef-lieu de la province, et s'étend sur 1 525 kilomètres carrés.