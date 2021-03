Angola: La BPC ne générera des bénéfices qu'en 2023

Luanda — La Banque d'épargne et de crédit (BPC) ne prévoit de commencer à réaliser des bénéfices ou des résultats positifs qu'à partir de 2023, a estimé vendredi, l'administration de la plus grande banque publique du pays, qui fait face aux défis de la recapitalisation et de la restructuration en ce moment.

D'ici 2022, la banque, qui est entrée il y a environ deux ans dans un processus de restructuration, s'attend à enregistrer des résultats négatifs, estimés à 330 milliards de kwanzas (AKZ).

La BPC est tombée dans cette situation difficile en raison de son portefeuille de créances douteuses estimé à 1,4 milliard de kwanzas. Ses actifs courants, principalement en bons du Trésor, sont évalués à 1,14 milliard AKZ.

Sur le total des prêts non performants, la banque a vendu 80%, soit environ 951 milliards de Kwanzas, à la société Recredit, avec seulement 20% recouvrant le montant total, estimé à 560,2 milliards AKZ, sous sa responsabilité.

Le processus de récupération des crédits de la BPC a commencé pendant ce mandat du Président João Lourenço (depuis 2017). En 2019, la banque a récupéré 49,5 millions d'AKZ et, en 2020, 16,5 milliards de kwanzas - un chiffre bien en deçà des attentes, influencé négativement par la pandémie du Covid 19, selon l'administrateur Cláudio Pinheiro Macedo.

Lors d'une réunion tenue vendredi avec la classe journalistique, pour rendre publics les projets de redressement de la banque, l'administrateur Cláudio Pinheiro Macedo a informé que le sauvetage de la BPC, du déficit actuel et de la situation de quasi-faillite, passe par la suppression d'emplois, la réduction du réseau et des postes d'assistance sur tout le territoire national, ainsi que la vente d'actifs et de participations dans des entreprises.

Réduction de l'effectif

Par conséquent, la banque supprimera, d'ici 2022, plus de deux mille emplois, sur les cinq mille 200 emplois existants. Il est prévu de garder au moins 3 163 employés, qui feront l'objet d'un processus d'évaluation et de formation, afin de répondre aux besoins d'amélioration de l'activité et de l'image de la banque.

Le processus de réduction des effectifs, selon l'administrateur Cláudio Pinheiro Macedo, prévoit plusieurs modalités, dont la résiliation d'un contrat de gré à gré, des retraites anticipées pour ceux qui ont 56 ans ou 31 ans de service.

En janvier de cette année, 473 emplois avaient été supprimés, soit environ 22,5% de l'effectif total, et à la fin de ce trimestre, au moins 545 personnes devraient quitter la banque à la suite de la fermeture d'agences.

Le nouveau conseil d'administration, en fonction depuis 18 mois, a également décidé de supprimer les services annexes tels que le nettoyage, l'entretien et la sécurité qui pèsent sur l'activité de la banque.

Les réductions des structures organisationnelles sont également incluses dans la réduction des effectifs, c'est-à-dire la réduction de 71 à 52 directeurs.

