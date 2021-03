Angola: Le ministre appelle à la création de coopératives de taximen

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a appelé jeudi les chauffeurs de taxi de Luanda à créer des coopératives pour acquérir de nouveaux bus et renforcer le transport urbain de passagers.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors d'une rencontre formelle avec cette classe professionnelle, l'organisation de taximen en coopératives permettrait de surmonter le souci d'employabilité et d'assurer la sécurité routière dans le pays.

Il a, d'autre part, exhorté les chauffeurs de taxi regroupés en Association des taximen d'Angola (ATA) à se préparer à explorer la structure commerciale du transport urbain, comme moyen de faire progresser leur action dans la chaîne de valeur des transports.

La chaîne de valeur du transport urbain en Angola comprend les bus collectifs, les taxis collectifs, les vulgaires «girabairros» et la mototaxis.

Cependant, il a souligné que celle-ci est aggravée par l'entrée de citoyens qui mettent leurs véhicules sur les routes sans être légalisés, ainsi que des détenteurs de transports de marchandises qui les transforment en moyens de locomotion pour les passagers.

Selon le ministre, pour inverser cette situation, le secteur des transports a élaboré une nouvelle réglementation sur l'activité des taxis collectifs et des motocyclettes.

Il a indiqué que le secteur a cherché à coopérer avec les ministères de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) et de l'Économie et de la Planification, à la fois pour assurer la professionnalisation et la formalisation de cette activité et pour garantir un système de sécurité sociale pour les professionnels.

Le gouvernant a rappelé que les Programmes de reconversion de l'économie informelle (PREI) et d'Accélération et promotion de l'emploi (PAPE) jouent un rôle fondamental pour ces objectifs, répondant aux désirs des jeunes qui constituent la plus grande frange des chauffeurs de taxi.

"Dans le PREI, nous pensons qu'on peut intégrer votre préoccupation à la politique de crédit, d'une manière particulière", a assuré Ricardo D'Abreu.

Par ailleurs, l'Association des chauffeurs de taxi d'Angola (ATA) estime que le ministère des Transports peut, au niveau institutionnel, aider à établir des relations avec des organismes de crédit.

Selon le président de l'ATA, Rafael Inácio, de nombreux patrons ont perdu la capacité de conserver les emplois de leurs associés et que plus de 30 000 chauffeurs de taxi ont besoin d'aide pour maintenir leur activité.

"Nous ne demandons pas de l'argent au gouvernement, mais de l'aide pour traiter avec les entités bancaires qui peuvent accorder des crédits subventionnés, car le crédit peut aider de nombreux chauffeurs de taxi et des milliers de familles", a-t-il précisé.

Il a rappelé qu'un taxi peut subvenir aux besoins de sept familles, en moyenne, mais les patrons ont arrêté d'investir dans les véhicules.

Le ministre des Transports a également reconnu la nécessité de professionnaliser l'activité des chauffeurs de taxi.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors d'une rencontre formelle avec cette classe professionnelle, l'organisation de taximen en coopératives permettrait de surmonter le souci d'employabilité et d'assurer la sécurité routière dans le pays.

Il a, d'autre part, exhorté les chauffeurs de taxi regroupés en Association des taximen d'Angola (ATA) à se préparer à explorer la structure commerciale du transport urbain, comme moyen de faire progresser leur action dans la chaîne de valeur des transports.

La chaîne de valeur du transport urbain en Angola comprend les bus collectifs, les taxis collectifs, les vulgaires «girabairros» et la mototaxis.

Cependant, il a souligné que celle-ci est aggravée par l'entrée de citoyens qui mettent leurs véhicules sur les routes sans être légalisés, ainsi que des détenteurs de transports de marchandises qui les transforment en moyens de locomotion pour les passagers.

Selon le ministre, pour inverser cette situation, le secteur des transports a élaboré une nouvelle réglementation sur l'activité des taxis collectifs et des motocyclettes.

Il a indiqué que le secteur a cherché à coopérer avec les ministères de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) et de l'Économie et de la Planification, à la fois pour assurer la professionnalisation et la formalisation de cette activité et pour garantir un système de sécurité sociale pour les professionnels.

Le gouvernant a rappelé que les Programmes de reconversion de l'économie informelle (PREI) et d'Accélération et promotion de l'emploi (PAPE) jouent un rôle fondamental pour ces objectifs, répondant aux désirs des jeunes qui constituent la plus grande frange des chauffeurs de taxi.

"Dans le PREI, nous pensons qu'on peut intégrer votre préoccupation à la politique de crédit, d'une manière particulière", a assuré Ricardo D'Abreu.

Par ailleurs, l'Association des chauffeurs de taxi d'Angola (ATA) estime que le ministère des Transports peut, au niveau institutionnel, aider à établir des relations avec des organismes de crédit.

Selon le président de l'ATA, Rafael Inácio, de nombreux patrons ont perdu la capacité de conserver les emplois de leurs associés et que plus de 30 000 chauffeurs de taxi ont besoin d'aide pour maintenir leur activité.

"Nous ne demandons pas de l'argent au gouvernement, mais de l'aide pour traiter avec les entités bancaires qui peuvent accorder des crédits subventionnés, car le crédit peut aider de nombreux chauffeurs de taxi et des milliers de familles", a-t-il précisé.

Il a rappelé qu'un taxi peut subvenir aux besoins de sept familles, en moyenne, mais les patrons ont arrêté d'investir dans les véhicules.

Le ministre des Transports a également reconnu la nécessité de professionnaliser l'activité des chauffeurs de taxi.