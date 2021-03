Madagascar: Mahajanga - Les décès de la Covid-19 augmentent

Mahajanga est foyer de l'épidémie de coronavirus. Quatre décès sont recensés, en quelques jours.

Situation alarmante à Mahajanga. Des décès liés au coronavirus surviennent, presque tous les jours, au centre hospitalier universitaire (CHU) Mahavoky Atsimo, ces derniers temps, affirme le directeur de l'établissement hospitalier, le professeur Jean Baptiste Randrianirina. Quatre personnes ont succombé à cette maladie, dans cette ville des fleurs, depuis samedi dernier.

Le dernier décès date de mercredi, au soir, d'après Fitiavana Ravelomahay, préfet de la ville de Mahajanga. « Un jeune a succombé, hier, dans la nuit », rapporte-t-il, jeudi. Un professeur de l'université à Mahajanga, un avocat âgé de la quarantaine d'année et une enseignante à la retraite ont perdu la vie des suites de cette maladie à coronavirus, depuis le 6 mars. Ils ont, tous, présenté la forme grave de la maladie. « Les patients qui ont des comorbidités, comme la diabète, l'hypertension et les personnes âgées, sont les plus vulnérables au décès », indique le directeur de l'établissement hospitalier.

Le combat ne fait que commencer pour Mahajanga. Les porteurs du virus détectés ne cesseraient d'augmenter dans ce chef lieu de la région de Boeny, selon Fitiavana Ravelomahay. À la date du 11 mars, une soixantaine de malades sont sous-traitements. Sept d'entre eux développent la forme grave du coronavirus.

Mortelles

À part ces formes graves, il y aurait une nouvelle forme grave de la maladie. « Les formes graves sont mortelles. Le patient ne présente pas de signe particulier, au début, et soudainement, la maladie s'aggrave. Le patient souffre de problèmes respiratoires », explique un médecin.

Les professionnels de santé au CHU Mahavoky sont inquiets. Les ressources humaines seraient insuffisantes. L'oxygène ferait défaut. « Nous avons des problèmes d'approvisionnement en oxygène. L'hôpital dispose de concentrateurs d'oxygène. Toutefois, lorsqu'il y a des patients qui souffrent de la forme grave de la maladie, ces concentrateurs ne suffisent pas. Il faut des bouteilles d'oxygène », indique la source auprès de l'hôpital.

Une autre source indique que Mahajanga a besoin, urgemment, d'équipements de pris en charge de forme grave de Covid-19. La députée Lalao Rahantanirina, dit Nina, offre dix bouteilles d'oxygène à cet hôpital. Suffiront-elles, si les formes graves continuent d'augmenter à Mahajanga?

Riaz Barday meurt de la Covid-19 à La Réunion

C'est à La Réunion que Riaz Barday rend son dernier souffle, jeudi. Evacué à La Réunion, il y a une semaine, pour avoir été testé positif au coronavirus, cet homme d'affaires, le plus grand exportateur au monde d'essence d'Ylang Ylang, propriétaire d'une compagnie aérienne privée et opérateur dans le secteur hôtelier basé à Nosy Be, n'a pas survécu à sa maladie. Un autre porteur du virus de Covid-19, recensé à Antsiranana, est décédé des suites de la maladie à coronavirus, hier, selon le rapport du centre opérationnel Covid à Diana.