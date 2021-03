Madagascar: Karaté-Do - Fihezama - Lalaina Rabaritsimba prend la présidence

Le bureau fédéral karaté-do de l'association nationale omnisport et culturelle ou « Fitaizana ny herin'ny zatovo malagasy » (FIHEZAMA) a dorénavant son nouveau président. Ceinture noire cinquième dan, Lalaina Rabaritsimba Ramiandrisoa a été élu à l'unanimité à l'issue d'une Assemblée générale élective en date du vendredi 19 février.

Étant candidat unique à la présidence, les représentants des quatre styles à savoir ; le shotokanryu, le shitoryu, le wadoruy et le goju ryu, et le directeur technique, sensei Christian Rajaonarison lui ont confié le prochain mandat de quatre ans. La passation de service entre le nouveau président et le président sortant Falinirina Randretsa s'est tenue hier à Behoririka. Ce dernier occupe déjà le poste au sein du comité central en tant que président général de FIHEZAMA. Il a souhaité à son successeur l'apport d'un nouvel élan dans la section, surtout après la saison chamboulée par la Covid-19.

Pour le nouveau président, son premier chantier sera la reprise de toutes les activités habituelles du karaté-do comme les compétitions, les stages et les passages de grade à partir de cette saison. « En tant que bureau fédéral, notre objectif est aussi de regrouper tous les karatékas à Madagascar. Cela permet de promouvoir la discipline au sein de l'association. Puisque le karaté est une seule et même discipline, nous allons former une liaison étroite entre les quatre styles », a lancé le président.

Les membres du bureau :

Président : Lalaina Rabaritsimba Ramiandrisoa

Les vice-présidents : Monjy Rasoanaivo, Rivo Rakotondramasy, Rivo Rajaonarison

Le secrétaire général : Andriamihaja Andriatiana

Les conseillers techniques : Charlie Rakotobe, Mamy Rahantason, Harry Ratafika,

Directeur technique : Christian Rajaonarison

Trésorier : Olivier Herisoanjato.