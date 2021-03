Madagascar: Mahambo - Litige foncier

Les habitants de la commune rurale de Mahambo du district de Fénérive-Est se plaignent du comportement d'un membre des forces de l'ordre retraité qui, selon leurs dires, accapare un terrain qui ne lui appartient pas. Un litige foncier, en quelque sorte.

Ceux qui se sentent victimes ont ainsi envoyé une lettre à la présidente du tribunal de première instance de Toamasina portant notamment sur une demande d'ordonnance d'une descente sur les lieux aux fins de procéder à la vérification et constatation de mise en valeur des propriétés dites « Ampasimazava-V domaines », TF N°2416-BD et « Mangevoka », TF N°1933-BD. Le certificat d'immatriculation et de la propriété foncière fait état que la propriété dite « Mangevoka » appartient à deux dames.

À cet effet, ce membre des forces de l'ordre et consorts ont été condamnés à un an d'emprisonnement ferme et 100.000 ariary d'amende mais ils ont interjeté appel. L'affaire n'est pas pourtant restée-là, car le fils de l'une des dames qui en est l'héritier s'est vu inculpé d'atteinte à la propriété d'autrui et a été placé sous contrôle judiciaire. Il ne pourrait ainsi plus jouir de la propriété « Mangevoka ». À un tel point qu'il n'a plus rien compris.