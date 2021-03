Madagascar: Chine - Une coopération économique au beau fixe

La Chine reste le premier pays d'importation pour Madagascar. En 2020, le volume d'importation était de l'ordre de 810 millions USD.

Les échanges commerciaux entre la Chine et Madagascar restent globalement stables. Durant l'année 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le volume global en matière d'échanges commerciaux est de 930 millions USD dont 810 millions USD d'importation et 120 millions USD d'exportation, essentiellement des produits miniers - tels le zirconium, les pierres industrielles et le nickel totalisant près de 42 millions USD - et des produits de la mer totalisant 11,4 millions USD. Faut-il rappeler qu'en 2018, la balance commerciale globale entre la Chine et Madagascar s'élève à 1,2 milliard USD, dont quasiment un milliard USD d'importation.

Quant à la coopération entre les deux pays, elle est au beau fixe, a souligné l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Guo Xiaomei, hier, dans le cadre du Salon des médias virtuel, non sans rappeler les nombreux projets d'infrastructures, telles que des routes, le Palais national de la Culture et des Sports de Mahamasina, le Centre de Conférence international Ivato, des écoles, des hôpitaux, et bien d'autres, construits par la Chine à Madagascar.

Face à l'impact de la Covid-19, la coopération bilatérale a pu se maintenir et les domaines de coopération ont même été élargis. « La Chine met l'accent sur l'amélioration du bien-être social et le renforcement des capacités de développement autonome, et répond aux besoins de développement malgache dans son aide à Madagascar », a déclaré l'ambassadeur de Chine. Et comme pour le confirmer, elle a affirmé que les travaux de construction de la Route des œufs, projet cher aux deux pays, sont actuellement achevés à plus de 60%, tandis que la culture et la promotion du riz hybride à Madagascar offrent des résultats fort encourageants.