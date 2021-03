Madagascar: Examens nationaux - Les épreuves du baccalauréat au mois d'août

L'examen du baccalauréat aura lieu dans cinq mois. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a sortie, hier, le calendrier des épreuves et des inscriptions.

Les épreuves du baccalauréat d'enseignement général et la première partie du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel et technique, se tiendront les 9, 10, 11, 12 et 13 août. La deuxième partie du baccalauréat technologique, professionnel et technique, est fixée pour le 16 au 19 août.

Ceux qui souhaitent se présenter à cet examen doivent déposer leur dossier de candidature, entre le 22 mars et le 28 mai, à 18 heures. « Aucune dérogation ne sera admise pour un dépôt de dossier de candidature, au-delà de la date prescrite », souligne le ministère de l'Enseignement supérieur e t de la recherche scientifique. Les droits d'inscription n'ont pas été changés: 15 000 ariary pour les candidats d'école. 50 000 ariary pour les candidats libres et 100 000 ariary pour les candidats de nationalité étrangère ayant fait leur scolarité à Madagasar. Le ministère rappelle que les candidats libres au baccalauréat professionnel et technique doivent être titulaires du brevet d'études professionnelles.

Timing serré

Les candidats ont une marge de temps suffisante pour se préparer à cet examen. « Les programmes devront être terminés à temps. Nous aurons, même, assez de temps pour faire des révisions, à condition qu'il n'y aura pas de confinement », indique un professeur de Mathématiques dans un lycée public de la ville Antananarivo.

Ce sera dans l'organisation de l'examen que ce timing pourra poser problème. « Ce timing est très serré. Pour organiser un examen classique, nous avons besoin d'environ, cinq mois. Nous ne pourrons commencer les préparatifs, qu'au début du mois de juin, car ils ne seront définis qu'à la fin des inscriptions. C'est très serré! Surtout que des modifications ont été apportées à l'examen, cette année », prévient une source auprès du ministère de l'Enseignement supérieur e t de la recherche scientifique.

Les séries Organisation-Société-Economie (OSE), Littéraire (L) et Scientifique (S) entrent au baccalauréat pour la session 2021. Les élèves des lycées pilotes dans lesquels le nouveau programme scolaire a été appliqué, pourront s'inscrire à ces nouvelles séries. Le reste pourra se présenter au baccalauréat série A1, A2, C ou D.