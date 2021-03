Madagascar: Sud - Mialy Rajoelina accompagne le retour des migrants

Les actions de la Première dame, Mialy Rajoelina, se poursuivent dans le Sud du pays. La situation qui sévit dans cette partie de l'île, liée à l'insécurité alimentaire et la précarité sociale, préoccupe la présidente de l'Association Fitia. Depuis plusieurs mois, de nombreuses familles sont contraintes de quitter leur village pour se rendre à Fort-Dauphin à la recherche d'une nouvelle vie. Sur place, la réalité est tout autre, ils sont confrontés à la difficulté de la vie urbaine.

Avec la collaboration de toutes les parties prenantes, plusieurs familles de migrants vont pouvoir rentrer au bercail. Hier, Mialy Rajoelina a lancé la caravane qui rapatrie près de 72 familles vers Ambovombe et à Amboasary au départ de Fort-Dauphin. Pour accompagner les familles une fois de retour chez-eux, l'Association Fitia les a dotés de semences en plus de la prise en charge de leur frais de rapatriement. A Amboasary, elle est allée à la rencontre de la population et a souligné l'importance de l'entraide.

Sur place, l'Association Fitia, aux côtés des autres partenaires, a procédé à une campagne de reboisement de Moringa, de baie rose et des cultures adaptées au climat du Sud. La fondation Mérieux, le PAM et l'Association Fitia ont effectué une distribution de repas chauds dans les cantines scolaires. Depuis la mise en place des cantines scolaires dans 20 écoles dans les régions Anosy et Androy, le taux d'assiduité des élèves en classe est passé de 30% à 90% il y a un mois.