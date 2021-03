Madagascar: UNDD - Manoro Régis président national

Comme nous l'avions annoncé dans notre édition d'avant-hier, l'UNDD a procédé, hier, à la présentation des membres de son bureau politique. Manoro Régis qui est actuellement Secrétaire général de ce parti, assume également le rôle de président national, par intérim.

Cet ancien ministre et non moins enseignant-chercheur se trouve ainsi à la tête de ce parti créé par le professeur Zafy Albert. Les autres membres qui composent le bureau politique, citons, entre autres, Manoriky Sylvain, Betiana Bruno, Zafy Jaomalaza, Marcel Bernard, Randriamiharisoa Joseph et Razafindrakoto Harison. La plupart, enfin presque tous, ont occupé auparavant des postes de responsabilité, en tant qu'anciens ministres ou anciens conseillers par exemple.

Crise. Lors de son allocution, le nouveau président national a mis en exergue deux points, à savoir le problème interne de l'UNDD portant notamment sur la nouvelle composition de son bureau national et le deuxième point sur les affaires nationales. Il est allé droit au but en annonçant que « ce n'est pas le différend entre deux personnes qui doivent primer mais plutôt la crise qui sévit dans le pays. Il s'avère ainsi nécessaire que l'on devrait se pencher là-dessus ». Et d'enchaîner que « face à la crise que traverse le pays actuellement, un coup d'Etat n'est pas la solution ». Il lance ainsi un appel à tout un chacun à apporter son concours pour sortir le pays de sa situation actuelle. Toujours est-il qu'à l'instar du MFM, l'UNDD refait aussi surface.