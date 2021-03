Madagascar: Projets d'Investissements Publics - Des Études d'Impacts Environnementales à exiger

« Désormais, la réalisation des Études d'Impacts Environnementales est exigée avant de mettre en œuvre tout projet d'investissements publics, y compris les projets présidentiels ». Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Baomiavotse Raharinirina, l'a déclaré lors de cérémonie de plaidoyer pour l'Intégration de la Dimension Environnementale et Sociale (IDES) hier à l'hôtel Carlton.

À cette occasion, la restitution solennelle des deux ateliers successifs de développement de capacité des cellules environnementales des ministères et des organisations de société civile sur la gouvernance environnementale et sociale, a été faite. Ces ateliers ont été organisés en partenariat avec l'ONE, l'AVG et la coalition Henika à travers le programme USAID Hay Tao.

« L'objectif est d'améliorer les conditions de gouvernance et de justice environnementale, gages d'un réel développement durable », a-t-elle évoqué tout en faisant appel à la société d'être proactive et non pas d'une société civile délatrice, afin de protéger les 12% des ressources forestières restantes dans le pays, entre autres. Le programme USAID Hay Tao appuie au renforcement de capacités des différentes parties prenantes pour qu'elles puissent effectuer des pétitions citoyennes dans les règles de l'art du plaidoyer.