Ile Maurice: Décorés de la République - Récompenses pour services rendus

C'est l'ombre de l'archipel des Chagos qui plane sur les plus hautes distinctions de l'État, pour la cuvée 2021. En effet, l'avocat britannique Philippe Sands, Queen's Counsel est parmi les décorés. Il est le Lead counsel de Maurice pour le dossier Chagos.

Pour sa part, l'ambassadeur Jagdish Koonjul est le représentant permanent de Maurice aux Nations unies. Il est en première ligne des actions menées auprès de l'assemblée générale des Nations unies, dont la résolution demandant aux Britanniques de mettre un terme à l'occupation de l'archipel. Toujours en matière de diplomatie, Usha Jeetah a été élevée au rang de Grand Officer of the Order of the Star and Key (GOSK). Elle a, dans le passé, été ambassadrice de Maurice aux États-Unis.

Politique

Nouvelle distinction pour le Speaker, Sooroojdev Phokeer. Lui, qui était déjà GOSK, est élevé à la plus haute distinction de la République de Maurice. «Très fier et honoré que l'État mauricien ait reconnu ma contribution dans la société.» Réaction du Speaker, hier. «Ma contribution s'étale sur plusieurs plans, cela va du domaine de l'éducation, la diplomatie, le social et la politique.» Pour ce qui est de la politique, Sooroojdev Phokeer dit avoir œuvré, «au niveau du village, du district et de l'Assemblée. J'ai aussi été secrétaire parlementaire privé au niveau de certaines circonscriptions». On se souvient que lors des élections générales de 2019, il avait été actif dans la circonscription n°10, où Navin Ramgoolam, leader du parti Travailliste, avait été candidat. Sooroojdev Phokeer avait assisté au long dépouillement des bulletins de vote jusqu'au bout.

Les religieux

Le père Gérard Sullivan est le vicaire général du diocèse de Port-Louis. Il a été élevé au rang de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Il a récemment fêté ses 50 ans de sacerdoce. Il est aussi connu pour ses comédies musicales à succès. Pour sa part, la pandita Soonity Unauth, d'Amaury, qui officie au sein du Mauritius Arya Ravi Ved Pracharini Sabha, a été élevée au rang de Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Daramraz Dookarun, fait Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, est lui aussi proche du Mauritius Arya Ravi Ved Pracharini Sabha. Bhojraj Ghoorbin, le président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation depuis août 2020, est lui aussi parmi les OSK.

Fonctionnaires

Radhakrishna Chellapermal, désormais CSK, est le Deputy Financial Secretary. En juin 2020, il a été nommé président du conseil d'administration du Central Electricity Board (CEB), dans le sillage de l'affaire St-Louis. Pour sa part, Vidianand Lutchmeeparsad, également CSK, est le Chairman de la Public Service Commission (PSC) et de la Disciplined Forces Service Commission (DFSC). Après avoir été Permanent Secretary au ministère des Finances, il a été Senior Chief Executive pendant un an au ministère du Logement et des Terres. Le météorologue Rajan Mungra figure parmi les décorés, tout comme Jean Maxy Simonet, qui a servi pendant 42 ans dans la Fonction publique. Il est désormais président du managing committee de l'Intercontinental Slavery Museum.

Artistes

Le musicien Karl Brasse, connu pour sa virtuosité au banjo, est fait CSK alors que Claudie Ricaud, directrice du conservatoire François Mitterrand, devient OSK. Percy Appadoo, connu pour son école de musique Arpège, devient MSK. Tout comme le plasticien Ashok Kallooa. Ainsi qu'Anil Dhuny, ancien président de l'Aapravasi Ghat Trust Fund et consul honoraire du Sri Lanka.

Business

Le monde des affaires est représenté parmi les décorés. On y retrouve Lilowtee Rajmun-Joosery, directrice générale de la Mauritius Export Association, ou encore Shehzad Ahmed, actif au sein de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry et du Pakistan-Mauritius Joint Business Council. Il est aussi président de l'Urdu Speaking Union.

Posthume

Le Dr Bruno Cheong était l'une des dix victimes du Covid-19, en avril 2020. Sa mémoire est honorée par une distinction O S K . To u t comme celle de Géraldine Aliphon, la regrettée fondatrice d'Autisme Maurice.

La policière Raghoo décorée à titre posthume

«Elle est omniprésente malgré son absence», confie sa sœur Prima

Elle a été décorée à titre posthume par le président de la République, Prithvirajsing Roopun, à l'occasion des célébrations de l'Indépendance en ce 12 mars 2021. La policière Dimple Raghoo, qui a perdu la vie en novembre dernier lors d'une opération undercover de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) à Beau-Vallon, a été faite Officer of the Order of the star and key of the Indian Ocean (OSK).

Pour sa sœur aînée Prima, c'est une grande fierté, même si cela ne remplace pas la perte de l'une des leurs. «Elle s'est sacrifiée pour le pays dans la lutte contre la drogue. Aujourd'hui, ses efforts pour le pays ont été reconnus et récompensés par les autorités. Nous sommes vraiment heureux pour elle, même si cela ne la remplacera pas», confie Prima. «Elle nous manque énormément. L'année dernière durant le confinement, c'est elle qui se chargeait des courses et venait déposer chez chacun d'entre nous quand elle le pouvait. Elle est dans toutes nos conversations. Elle est omniprésente, malgré son absence.»

Pour rappel, le 24 novembre 2020 sur l'aire de stationnement d'un centre commercial à Beau-Vallon, la voiture conduite par un présumé trafiquant a percuté mortellement Dimple Raghoo, 38 ans. Les images sur les réseaux sociaux de la jeune femme tombée sur le champ de bataille avaient choqué le pays. Le collègue de Dimple Raghoo, le constable Benoît Arlanda avait aussi été blessé durant cette opération.

La Police Officers Solidarity Union (POSU) avait organisé une marche pacifique et un «candlelight» à Beau-Vallon pour rendre hommage à la policière tombée sur le champ de bataille le 28 novembre. Le syndicat qui avait demandé que la policière soit décorée lors de cette marche, avait aussi adressé une correspondance au bureau du Premier ministre en ce sens. Aujourd'hui l'inspecteur Jaylall Boojhawon président de la POSU exprime son appréciation que l'acte de bravoure de la Woman Police Constable (WPC) Raghoo a été reconnu par le gouvernement. «Nous sommes toujours attristé par ce départ tragique. Elle mérite amplement cette décoration», réagit l'inspecteur Jaylall Boojhawon. Pour lui, la WPC Raghoo est une héroïne nationale qui restera gravée dans leur cœur.