Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - La culture, l'une des priorités du candidat Denis Sassou N'Guesso

Le candidat à la présidentielle du 21 mars prochain, Denis Sassou N'Guesso exprime clairement sa vision culturelle dans son projet de société dénommé: « Ensemble, poursuivons la marche ». Ce volet a été évoqué à la presse par sa porte-parole aux questions sociales et culturelles, Pauline Issongo.

Après le volet social, Pauline Issongo a enchaîné avec le volet culturel du projet du candidat Denis Sassou N'Guesso dont elle a la charge d'en dévoiler les contours aux futurs électeurs. En effet, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de sa vision culturelle, le candidat Denis Sassou N'Guesso a résolu de la redynamiser, a expliqué sa porte-parole. « Le rêve du candidat Denis Sassou N'Guesso pour le Congo est d'instituer un modèle de développement basé sur les femmes et les hommes et sur nos propres valeurs culturelles », a-t-elle déclaré.

Pour son candidat, la dimension fondamentale du développement d'un pays, c'est sa capacité à se projeter dans la modernité en actualisant ses fondements culturels pour les adapter au défi politique et économique du vingt-unième siècle. C'est pour cela qu'il s'est engagé à prêter une attention particulière aux plus grands fondements culturels du développement.

Conformément à son objectif stratégique de transformer le secteur de la culture et des arts en secteur générateur de revenus, Denis Sassou N'Guesso, dit sa porte-parole, a décidé de renforcer l'offre des services administratifs, culturels et du patrimoine naturel et culturel ; renforcer les capacités opérationnelles des institutions, du personnel et des créateurs. Aussi, prévoit-il, de redynamiser la vie culturelle au Congo par l'édification de nouvelles infrastructures de la culture, la formation aux métiers de la culture, la promotion et le développement des produits culturels et le renforcement du dispositif juridique de valorisation et d'accompagnement de la culture.

En s'appuyant sur les principes directeurs de la convention 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le candidat Denis Sassou N'Guesso entend prendre un certain nombre de mesures nécessaires à la structuration des industries culturelles et créatives et leur permettre de disposer d'infrastructures et des ressources humaines, techniques et financières susceptibles de contribuer à la création des emplois, à la cohésion sociale, à la diversification de l'économie, au rayonnement et surtout au développement du Congo.

Dans cette optique, poursuivi la porte-parole, il prévoit de construire, en mode partenariat public-privé , un musée national et des musées départementaux, aux normes contemporaines et avec des grandes capacités d'accueil ; construire une cité de la mémoire au lieu d'embarquement des esclaves à Loango ; aménager ou réaménager des sites faisant partie de l'histoire du Congo. Ces actions contribueront à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel du Congo. Grâce à elles, le pays augmentera son attractivité et attirera davantage des touristes et des visiteurs qui contribueront à accroître les chiffres d'affaires des opérateurs culturels et touristiques ainsi que celui des commerçants et artisans.

Le patrimoine culturel dans son aspect immatériel, a-t-elle indiqué, peut aussi aider à protéger la biodiversité et à contribuer à la durabilité environnementale. C'est ainsi que le projet « Ensemble, poursuivons la marche » prévoit également de : construire et organiser en réseau des bibliothèques départementales ; construire, dans chaque district et dans chaque arrondissement, une maison de la culture, avec des salles appropriées de lecture, d'exposition, d'animation culturelle et de différents spectacles, en sollicitant les concours des organisations internationales de la culture et des autres mécènes. Et Denis Sassou N'Guesso, a souligné son porte-parole, reste persuadé que les bibliothèques garantissent l'accès au savoir. Car, dans un pays dépourvu de bibliothèque, il serait difficile de faire progresser la recherche et le savoir ou de préserver pour les générations futures les connaissances et le patrimoine accumulés par l'humanité.

Par ailleurs, les infrastructures culturelles jouent un rôle de premier plan dans la qualité de vie des citoyens, tout comme elles favorisent la santé économique du milieu dans lequel elles sont implantées. Elles participent non seulement à la vitalité culturelle, mais aussi représentent un attrait majeur pour les touristes et les futurs citoyens. Afin de prévoir les besoins des citoyens en matière d'infrastructures culturelles, et de planifier les ressources à investir pour répondre à leurs besoins, Denis Sassou N'Guesso se propose de mailler l'ensemble du territoire national des infrastructures culturelles dignes dédiées à la diffusion des arts. Et dans ces différents espaces seront développées les activités de création, production, diffusion, distribution, formation et de conservation des œuvres.

Pour couronner le tout, le projet de société « Ensemble, poursuivons la marche » prévoit de recruter tant au niveau national qu'international des formateurs aux différents métiers de la culture ; recourir à la coopération bilatérale et à la coopération multilatérale pour la formation des formateurs et des apprenants des métiers de la culture ; intégrer l'enseignement sur les arts dans le cursus éducatif notamment dans les cycles primaire et secondaire ; développer des filières de formation aux métiers de la culture, à l'université et dans le cadre de la formation professionnelle.

Pauline Issongo estime qu'avec le nouveau projet de société « Ensemble, poursuivons la marche », une nouvelle page de la culture s'ouvre avec, en perspective, la création des milliers d'emplois directs et indirects.