Congo-Brazzaville: TIC - Vingt jeunes bloggeurs reçoivent des certificats de fin de formation

Le Programme de formation de blogging de l'Unicef au Congo a organisé du 12 février au 12 mars, une formation des jeunes bloggeurs en vue de leur offrir l'opportunité de s'ouvrir au monde numérique à travers l'écriture, les recherches et le travail en équipe.

La cérémonie de remise des certificats de fin de formation a eu lieu le 12 mars au siège de l'Unicef en présence de la représentante de cette agence onusienne au Congo, Micaela Marques de Souza.

Au total, vingt apprenants ont bénéficié de cette formation dont quinze garçons et cinq filles. L'objectif étant d'offrir à la couche juvénile les espaces d'apprentissage en ligne, l'opportunité de partager les points de vue et de participer à des discussions globales.

La formation visait à donner aux jeunes des ressources et des outils numériques avec lesquels ils pourront plaider et agir pour le changement dans leurs communautés et promouvoir une utilisation sûre et responsable des outils numériques à travers le concept de citoyenneté numérique.

Pendant un mois, les jeunes ont acquis des connaissances sur le blogging, un des types de narration. Le blogging est aussi une façon de raconter des histoires sur internet pour partager son opinion et de sensibiliser son audience.

Les facilitateurs ont axé les enseignements sur la formation de cinq jeunes qui joueront à leur tour le rôle de facilitateurs et de quinze jeunes bloggeurs issus du concours sur les réseaux sociaux, les photographes et les jeunes sensibilisateurs sur la covid-19 ainsi que sur le suivi et évaluation des progrès des nouveaux bloggeurs.

« Les vingt jeunes formés seront suivis pendant une période de six mois. Le partenaire de mise en œuvre s'assurera que chacun de ces jeunes bloggeurs produise au minimum un article par mois. Les meilleurs articles seront publiés sur Voice of youth et les plateformes digitales de l'Unicef Congo », a indiqué les organisateurs.

L'apprenant Emmanuel Mouyamba Kani a confié que cette formation lui a permis d'approfondir les connaissances sur l'art et le respect des règles du blogging notamment la préparation d'un billet de blog, la méthodologie, l'éthique, et la protection des identités des victimes sur des adolescents, la protection des données en ligne, la création des contenus digitaux, le droit de l'image et bien d'autres.

La représentante de l'Unicef au Congo, Micaela Marques de Souza a encouragé les jeunes ayant reçu des compétences à former les autres qui n'ont pas la possibilité de travailler seul.