Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Plus de stratégies et d'engouement à Ouenzé, Poto-Poto et Ollombo pour Denis Sassou N'Guesso

Les trois directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, à Ouenzé III, Poto-Poto I et à Ollombo I et II ont mobilisé les futurs électeurs pour leur expliquer les contours du projet de société: « Ensemble, poursuivons la marche ».

Romi Oyo, directeur de campagne de Denis Sassou N'Guesso à Ouenzé III a convaincu plusieurs femmes et filles de plus de dix-huit ans et Jean De Dieu Kourissa, pour sa part, a persuadé les jeunes et vieux des quartiers 31 et 32 du troisième arrondissement de Brazzaville.

Bruno Jean Richard Itoua et Ludovic Ngatsé, quant à eux, ont été accueilli par une population en liesse à Ollombo, dans les Plateaux. Dans leur message, ils ont appelé à voter pour Denis Sassou N'Guesso. « Ollombo gouverne par la présence de ses cadres au plus haut niveau de l'Etat. Au gouvernement, à l'armée, dans l'administration publique et autres », a indiqué Bruno Jean Richard Itoua. Les deux directeurs de campagne à Ollombo I et II ont aussi expliqué les grandes lignes sur le plan agricole du projet de société « Ensemble, poursuivons la marche ».

De son côté Romi Oyo, directeur de campagne à Ouenzé III, a déclaré: « Votez à 100% notre candidat ».

L'insertion socio-professionnelle des jeunes est également l'un des volets importants du projet de société :« Ensemble, poursuivons la marche », a rappelé Jean De Dieu Kourissa, avant d'ajouter : « Notre candidat va continuer à s'investir pour la formation professionnelle des jeunes afin d'offrir aux jeunes plusieurs débouchés. Les écoles d'excellence vont être construites dans tous les départements du pays ».