Sénégal: Papa Samba Diouf, porte-parole D'Auchan Sénégal - «Pas de licenciement parmi les 1700 employés»

interview

Principale cible des pilleurs lors des récentes manifestations à Dakar et dans les régions, Auchan a vu 19 de ses 34 magasins saccagés. Son porte-parole et responsable de la communication fait le point dans cet entretien. Il réaffirme l'engagement de la filiale française à préserver les emplois.

Pouvez-vous nous faire le point des dégâts occasionnés par le pillage des magasins Auchan au Sénégal lors des manifestations ?

Sur un parc de 34 magasins, 19 ont été saccagés, pillés et certains incendiés, dont 18 dans la région de Dakar et un dans la région de Thiès, en l'occurrence le grand magasin de Mbour.

Est-ce qu'on peut quantifier les pertes engendrées ?

Pour le moment, il serait très difficile et même prématuré de donner un chiffre. Là, nous avons comme priorité les 2R (réouverture et rénovation des magasins). Nous avons rouvert le magasin de Fann Résidence mardi, en plus de 14 autres magasins qui n'ont pas été pillés. Après, notre service technique va évaluer les dégâts, voir combien va nous coûter la restauration et évaluer le préjudice global.

Ces pertes sont-elles prises en compte par l'assurance ?

Normalement oui ! Nous avons une assurance, mais je ne connais pas les détails. Mais nous allons évaluer les pertes et déposer le dossier auprès de l'assureur.

En tant que Sénégalais, quel est le sentiment qui vous anime ?

Un sentiment de tristesse, parce que j'ai l'habitude de dire qu'Auchan est un patrimoine national dans la mesure où la société emploie plus de 1700 Sénégalais en Cdi (contrat à durée indéterminée), travaille avec plus de 1600 fournisseurs sénégalais évoluant dans des secteurs allant de l'agriculture à la pisciculture en passant par la floriculture... Donc, ce sont des produits sénégalais qu'on retrouve dans nos magasins. Sans compter ceux qui travaillent avec Auchan dans le secteur du nettoiement, de la sécurité... Tout cela fait des milliers d'emplois indirects. C'est une chaîne de valeur qu'on a créé au niveau national qui a été attaquée. À Auchan, vous ne verrez jamais un Blanc aux caisses ou dans les rayons. Tous les employés sont des Sénégalais, y compris les postes stratégiques. Je suis d'autant plus triste que ce sont des compatriotes, des Sénégalais bon teint, qui ont été agressés ce jour-là et ce sont nos valeurs religieuses de tolérance et de piété qui ont été piétinées.

Quel avenir pour ces 1700 employés ?

Il n'y aura pas de licenciement ni de chômage technique. Ils sont pour le moment réaffectés dans les magasins qui sont rouverts pour tourner avec les équipes. Au besoin, ils vont prêter main forte dans leurs magasins d'origine en attendant que ceux-ci soient rénovés. Nous espérons rénover et rouvrir tous les magasins le plus rapidement possible, parce qu'il y a le ramadan (mi-avril, ndlr) qui arrive bientôt et c'est la période de consommation par excellence des Sénégalais. Nous pouvons assurer aux consommateurs que les produits seront disponibles aux prix habituels et il n'y aura point de spéculations.

Donc il n'est pas question d'un retrait d'Auchan du Sénégal ?

Pas pour le moment. Ce n'est pas à l'ordre du jour.

Et comment envisagez-vous l'avenir ?

Prendre plus de dispositions en matière sécuritaire, mieux communiquer avec les populations afin de leur donner la bonne information. En effet, il y a eu beaucoup de quiproquo, beaucoup de choses qui ont été dites sur nous mais qui ne reflètent nullement la réalité.

Quelle est la contribution d'Auchan Sénégal au chiffre d'affaires du groupe ?

Le groupe Auchan a réalisé un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros hors taxes au 31 décembre 2020 au niveau mondial. La contribution d'Auchan Sénégal ne représente que 0,01% de ce montant. Nous sommes toujours en phase d'investissement, tous les bénéfices sont réinjectés dans la construction de nouveaux magasins ou l'achat d'équipements.