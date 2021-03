Sénégal: 10eme Journée de Ligue 1 Pro: Duel au sommet des académiciens, Diambars-GFoot

Après Jaraaf, l'Us Gorée espère accrocher à son tableau de chasse Teungueth Fc afin de s'éloigner de la zone rouge. Mais l'attraction de la journée reste le choc des Académiciens entre le leader Diambars et son dauphin Génération Foot.

Ce n'est peut-être pas décisif, mais le duel des Académiciens qui oppose Diambars à Génération Foot marquera, à coup sûr, un tournant dans la suite de la compétition. Leader avec 18 points, Diambars veut rester sur sa bonne dynamique en accrochant une 3e victoire de suite à domicile. Le club de Saly est invaincu à la maison (3 victoires, 2 nuls) et une nouvelle victoire est scrutée au bout de ce duel qui s'annonce palpitante car, en face, il y a du répondant. Génération Foot (2e, 17pts) est, actuellement, injouable. Elle écrase tout sur son passage et ses derniers résultats contrastent carrément avec ceux enregistrés en début de saison. Après 1 victoire, 1 nul et 2 défaites sur ses 4 premiers matches, 3 buts marqués, 5 encaissés, les Grenats semblent retrouver une cadence infernale qui leur a vu gagner 4 de leurs 5 rencontres suivantes avec un bilan qui peut faire peur : 7 buts marqués et 0 encaissé. Il fallait le faire. Diambars peut trembler.

L'As Douanes (3e, 16pts) reste à l'affût en cas de nul entre les 2 premiers au classement. Les Douaniers, qui restent sur 2 victoires de suite, voudront enchainer à domicile contre le Stade de Mbour (8e, 12pts). Ils peuvent, pour cela, compter sur leur efficacité offensive (meilleure attaque avec 14 buts à égalité avec l'As Pikine), mais surtout sur une statistique assez incroyable : hormis la 3e journée et une défaite improbable devant Mbour Pc (2-0), l'As Douanes a toujours trouvé le chemin des filets. Freiné par Diambars la journée précédente après 2 victoires de suite, le Stade de Mbour espère réenclencher la machine sur un terrain qu'il découvre pour la 1re fois cette saison.

Niarry Tally ne sait plus gagner

S'il y a une équipe qui éprouve actuellement des difficultés, c'est bien Niarry Tally. Lanternes rouges avec seulement 3 points au compteur, les Galactiques reçoivent Cneps Excellence (5e, 15pts), une équipe aux dynamiques opposées. Les Thiessois viennent d'aligner 3 succès de rang sans encaisser le moindre but et semblent s'accommoder aux exigences de l'élite qu'ils n'ont découverte que l'année dernière. Autant dire que c'est un adversaire qui tombe mal pour Niarry Tally. En milieu de tableau, Ndiambour (11e, 8pts), auteur de 3 défaites et 2 nuls sur ses 5 derniers matches, offre l'hospitalité à Dakar Sacré-Cœur (10e, 9pts), tandis que le Casa Sports (9e, 10pts) se déplace sur le terrain du premier non relégable Mbour Petite Côte (12e, 7pts). La rencontre qui devait opposer Jaraaf (7e, 13 pts) à l'As Pikine (4e, 15pts) a été reportée à une date ultérieure.

Mouhamadou Lamine DIOP

Programme de la 10e journée Ligue 1 Pro :

Samedi 13 mars 2021 : stade Fodé Wade : 17h00 : Diambars-Génération Foot, stade Ibrahima Boye : 17h00 : As Douanes-Stade de Mbour.

Dimanche 14 mars 2021 : stade Amadou Barry : 17h00 : Niarry Tally-Cneps Excellence, la Tanière Bruno Metsu : 17h00 : Mbour Petite Côte-Casa Sports, stade Alboury Ndiaye : 17h00 : Ndiambour-Dakar Sacré-Cœur, Jaraaf-As Pikine (reporté).