Cote d'Ivoire: Effondrement d'un immeuble à Anono-village - Le ministre Bruno Koné s'insurge contre ceux qui répandent des contrevérités et situe les responsabilités

Un bâtiment R+5 s'est effondré le vendredi 12 mars 2021, à Cocody, dans le village d'Anono. Malgré la mise en demeure pour arrêter les travaux, le propriétaire de l'immeuble a poursuivi les travaux. Sur les réseaux sociaux, il n'en fallait pas plus pour que des activistes s'en prennent au ministre et ses collaborateurs.

Dans une sortie sur sa page Facebook, ce samedi 13 mars 2021, le ministre a tenu à situer les responsabilités dans cette affaire. Mais avant, il a tenu a adressé sa compassion aux victimes de ce drame. Selon les sapeurs-pompiers militaires, un petit garçon de 10 ans a été sauvé, ce samedi matin à 6 heures. Deux corps d'adultes décédés ont été retirés des décombres. Ce qui porte, selon le Gspm le bilan provisoire à 12 personnes secourues et deux décédés. Ci-dessous l'intégralité de la déclaration du ministre de la construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

« Un immeuble s'est effondré à Abidjan hier et pour moi, chaque incident de ce type est de trop. J'ai une pensée pour les blessés, à qui je souhaite un prompt rétablissement et me réjouis qu'il n'y ait pas eu de perte en vie humaine.

Je voudrais toutefois m'insurger contre les personnes de mauvaise foi qui profitent de l'émotion suscitée par cet incident pour répandre des contrevérités et diffamer le Ministre et ses collaborateurs au lieu de s'en prendre aux premiers responsables de ces effondrements.

Le premier responsable d'un effondrement n'est pas le Ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme mais le propriétaire du bâtiment, celui qui construit, le maître d'ouvrage. C'est lui qui conçoit le projet, recrute le personnel, achète les matériaux, s'assure que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art... L'obligation du recours au permis de construire (PC) a pour objet principal d'impliquer les professionnels du cadre bâti et ainsi, d'imposer un minimum de rigueur dès la conception du projet de construction. Le Permis de construire à lui seul ne suffit pas à empêcher les effondrements.

Il faut, en plus du Permis de Construire, que les maîtres d'ouvrages (MO) prennent conscience de leur rôle et de leur responsabilité. Je précise enfin que le bâtiment effondré hier ne disposait pas de permis de construire et que le MCLU avait ordonné un arrêt des travaux depuis le 5 janvier 2021. »

