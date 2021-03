Angola: Un gouvernant valorise la construction d'un institut et d'un centre de recherche

Sumbe (Angola) — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a évalué, vendredi, à Sumbe, province de Cuanza Sul, la construction de l'Institut Supérieur du Pétrole (ISP) et d'un Centre de Recherche et Développement de la Sonangol.

Le futur centre de recherche qui sera implanté sur une superficie de cinq hectares, avec cinq départements, visant à valoriser la chaîne de valeur de la Sonangol E.P et le développement du secteur du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, a été mis en évidence par le gouvernant.

"Nous avons conseillé à la Sonangol d'insérer dans le Centre de Recherche et Développement le composant lié aux énergies renouvelables et aux minéraux du futur, qui contribuent à la fabrication de voitures et de batteries électriques, de téléphones portables et de toutes les technologies de l'information", a-t-il déclaré.

Quant à l'Institut Supérieur de Pétrole (ISP), il est mis en œuvre sur une superficie de 5 mille 659 mètres carrés et vise une formation théorique, pratique et technologique dans les domaines de la géologie, du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. Les travaux ont débuté en avril 2016 et terminent en décembre de cette année.

Avec une capacité d'accueillir 1 mille 340 personnes, l'ISP disposera de 18 salles de classe, de masters, de technologies de l'information, d'auditoriums pour plus de 152 étudiants et d'autres valences, avec un niveau d'exécution de 96%.

Le ministre a expliqué que la nécessité de changer le nom de l'Institut a été analysée car, à son avis, il a été conçu à un moment spécifique et le monde étant dans une dynamique différente, focalisée sur la transition énergétique.

«En ce sens, nous réfléchissons au maintien de la désignation ISP, car nous voulons le transformer en un véritable centre de recherche et développement d'excellence, qui contribue à l'amélioration de la qualité de l'enseignement des hydrocarbures et des énergies renouvelables», a souligné Diamantino Azavedo.

La Sonangol, a-t-il soutenu, a l'intention d'élargir le portefeuille de services et de produits et d'effectuer des travaux d'ingénierie appliquée pour le secteur pétrolier et gazier et de durabilité des énergies renouvelables.

