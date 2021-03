Egypte: Développer et numériser les "Administrations financières"

Le ministre des Finances, Mohamed Maait a déclaré que le développement et la numérisation des "Administrations financières" était l'un des piliers fondamentaux sur lesquels il reposait dans le renforcement de la gouvernance du système financier de l'Etat et l'amélioration de l'efficacité de la performance financière des organes administratifs, ce qui garantissait l'optimalisation des ressources de l'Etat, la rationalisation des dépenses publiques et la bonne gestion des allocations financières, de manière à contribuer à jeter les bases du développement global et durable, conformément à la vision de l'Egypte 2030 .

Dans un communiqué ce samedi, le ministère a signalé que M. Maait avait tenu ces propos à l'inauguration du siège de l'administration financière de Qena, accompagné du gouverneur, Achraf Al-Daoudi.

Nous sommes engagés à moderniser les modèles de travail gouvernemental d'une manière conforme à la transition vers "l'Egypte numérique", a souligné M. Maait, signalant que la numérisation et les autres mesures prises en ce sens visaient à améliorer l'environnement du travail et les services avancés aux citoyens, et à consolider les principes de la transparence, de l'impartialité, de l'intégrité et de l'égalité des chances entre les bénéficiaires de services.