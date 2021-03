Egypte: Communiqué du Sénat égyptien

Communiqué du Sénat égyptien sur la déclaration présentée par l'Ambassadrice de Finlande auprès des Nations Unies à Genève au nom de 31 pays devant le Conseil des droits de l'Homme aux Nations Unies le 12 mars 2021 (46e session) sur l'évolution des droits de l'Homme en Égypte

Le Sénat estime que la déclaration s'est éloignée de la transparence et de l'objectivité, a traité les dossiers auxquels elle faisait référence superficiellement et a traité des allégations en termes vagues qui n'ont pas leur sens général sur le terrain.

L'État égyptien n'a utilisé les lois antiterroristes que contre ceux qui ont déjà commis des crimes terroristes - comme il est universellement admis - et ne les a appliquées à aucun des groupes que la déclaration prétend avoir appliqués à leurs membres. Il n'y a pas d'avocat, de journaliste et de défenseur des droits humains en détention à moins qu'il n'ait commis un crime justifiant les mesures prises à son encontre - que ce soit par un procès équitable ou des enquêtes impartiales menées par un pouvoir judiciaire totalement indépendant du pouvoir exécutif - comme en témoigne le fait que la déclaration ne mentionne un cas particulier pour lequel ce qu'il décrit est valable. L'État égyptien a mis au défi à plusieurs reprises toutes les parties qui prétendent que pour prouver quelque chose de ce qu'elles prétendaient, et a souligné que seuls ceux qui avaient commis un crime terroriste au sens global étaient inclus sur les listes terroristes.

Le Sénat, dans le cadre de son autorité législative, affirme également que l'État a garanti la liberté des médias, à la fois légalement et en acte, et il n'a pas été prouvé qu'une seule personne a été arrêtée ou jugée pour son opinion, ni qu'un site médiatique qui fonctionne légalement n'a pas été bloqué.

Le Sénat a remarqué à la lecture de la déclaration qu'il avait intentionnellement négligé de louer ou de faire référence aux efforts consentis par l'Égypte ces dernières années à proximité des efforts consentis dans le dossier des droits de l'Homme conformément aux normes internationales, bien qu'il ait modestement loué la loi sur les organisations gouvernementales (la loi réglementant la pratique du travail civil), et a indiqué qu'elle établit un nouveau cadre juridique plus approprié pour le travail des organisations de la société civile.

Alors que le Sénat affirme le droit des pays amis de s'occuper des affaires intérieures égyptiennes en raison du poids politique de l'État égyptien - aux niveaux mondial et régional - et du rôle qu'il joue dans la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région. Cependant, cette préoccupation ne doit pas être utilisée comme prétexte pour des accusations qui ne sont pas fondées sur des faits, ni sur de simples allégations qui contredisent la réalité et se transforment en ingérence dans les affaires intérieures d'un État indépendant en violation de la Charte des Nations Unies.