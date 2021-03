Egypte: Communiqué de presse par le ministère égyptien des Affaires étrangères

communiqué de presse

Dans le cadre de la déclaration conjointe publiée par un certain nombre de pays aujourd'hui, le 12 mars 2021 au Conseil des droits de l'Homme, qui comprenait des revendications et des allégations sur la situation des droits de l'Homme en Égypte; le ministère des affaires étrangères a exprimé son rejet absolu de la déclaration qui contenait un discours sans fondement fondé sur des informations inexactes, soulignant l'extrême étonnement et la désapprobation que les faits et informations clarifiés à ces pays concernant la situation des droits de l'Homme en Égypte n'aient pas été utilisés.

Le ministère des Affaires étrangères souligne la nécessité d'un examen approfondi de ces allégations rejetées et appelle ces pays à cesser de porter des accusations qui ne reflètent qu'une orientation politique répréhensible et qui incluent des erreurs sans fondement. Il affirme également qu'il est inacceptable de faire une telle déclaration imprudemment qui ne tienne pas compte des efforts globaux de l'Égypte dans le domaine des droits de l'Homme sous tous ses aspects politiques, économiques et sociaux, et de ce qui a été réalisé à cet égard au cours des dernières années.

L'Égypte, par le biais de sa mission à Genève, doit faire une déclaration devant le Conseil des droits de l'Homme, qui mettra en lumière les carences des pays qui ont participé à la déclaration conjointe, y compris les pratiques qui sont incompatibles avec les principes des droits de l'Homme. Le ministère des Affaires étrangères réaffirme également que la question des droits de l'Homme implique un processus de développement permanent et qu'aucun pays n'a atteint le point de perfection ou ne peut se désigner comme évaluateur ou juge à cet égard.