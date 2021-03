Sénégal: En visite à Touba - Idrissa Seck sollicite des prières pour la paix

« Je suis venu ici, pour vous féliciter à l'occasion du Kazou Rajab, mais aussi faire notre ziarra et renouveler notre allégeance. C'est aussi l'occasion pour nous de vous dire notre satisfaction sans limite du fait de votre considération et vos prières, ainsi que vos conseils qui nous guident dans le temporel.

Nous sollicitons comme d'habitude vos prières pour le Sénégal, et pour le Président de la République; afin d'alléger les charges dans sa gestion quotidienne du pays et dans ses actes et ses propos pour le bien-être du peuple » a dit Idrissa Seck, au khalife de la famille de Mouhamadou Falilou Mbacké, lors d'une Ziarra, effectuée jeudi à Touba, à l'occasion du Magal commémorant le deuxième Khalife général des Mourides.

Dans une ambiance, de joie communicative et par le biais de son porte-parole, Serigne Abo Baraka Mbacké, a réitéré ses prières à l'endroit du président du Cese, Idrissa Seck, et du président de la République Macky Sall. A l'occasion, le guide religieux a recommandé au président du Cese de bien vouloir transmettre au président Macky Sall, sa satisfaction et ses prières, pour la réalisation de toutes les actions de développement qu'il envisage pour le pays.

Le Khalife de la famille de Serigne Fallou Mbacké a ainsi formulé des vœux pour un succès de Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, pour l'entente et la paix entre lui et ses collaborateurs.

Auparavant, Idrissa Seck a effectué sa ziarra auprès de Serigne Moustapha Mbacké, le khalife de la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké.