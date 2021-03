Egypte: La Chambre des Députés égyptienne condamne la déclaration conjointe publiée par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies

La Chambre des Députés égyptienne, dirigée par le Conseiller Dr. Hanafi Jabali, président de la Chambre des Représentants, a suivi avec grande consternation le contenu de la déclaration conjointe publiée par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies concernant la situation des droits de l'Homme en Égypte, qui contenait de nombreuses erreurs contraires à la réalité et aux affaires intérieures égyptiennes.

La Chambre des Députés égyptienne condamne fermement, et rejette totalement cette déclaration, en raison des objectifs politisés qu'elle exprime et d'une approche déséquilibrée, destructrice et tendancieuse qui reposait sur des accusations, des mensonges et des allégations trompeuses derrière lesquels des parties malveillantes soutiennent cette déclaration. Il aurait été préférable que le Conseil des droits de l'Homme obtienne ses informations et données auprès de sources officielles . Le gouvernement égyptien n'a jamais épargné aucun effort pour le clarifier et le déclarer, il aurait été préférable que le Conseil des droits de l'Homme examine objectivement les efforts égyptiens pour maintenir la sécurité et la stabilité non seulement au niveau national mais aussi au niveau régional, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme à la lumière de conditions régionales très turbulentes et complexes, ainsi que des efforts égyptiens clairs et profonds pour améliorer la vie des citoyens égyptiens à la lumière du boom du développement auquel le pays est témoin et qui ne s'est pas arrêté même pendant la confrontation avec la Pandémie Corona.

La Chambre des Députés égyptienne appelle les pays participant à la rédaction de cette déclaration à ne pas s'installer comme tuteurs de l'Égypte, à s'abstenir de politiser les questions des droits de l'Homme à des fins politiques ou électorales, à considérer objectivement la réalité des affaires en Égypte et à s'éloigner du double standard car la situation des droits de l'Homme dans certains de ces pays souffre souvent de lacunes, et la plupart d'entre elles sont vues quotidiennement par tout le monde sur les différents médias, y compris les Européens eux-mêmes, ce qui prédit une clairvoyance et une sélectivité délibérée dans la réalisation d'objectifs qui n'ont rien à voir avec les droits de l'Homme.