Ile Maurice: Deux individus emportent Rs 50 000 et Rs 150 000 de boissons alcoolisées

Avant même qu'un propriétaire d'un restaurant à Grand-Baie ait constaté qu'il a été cambriolé, la Criminal Investigation Division (CID) de la localité et le Field Intelligence Office (FIO), avaient déjà procédé à l'arrestation de deux auteurs de ce vol avec effraction et procédé à une importante saisie de bouteilles de boissons alcoolisées et de canettes de bière.

Ils sont deux habitants de Camp-Carol, Grand-Baie, Louis Lorenzo Fabrice Carnel, 32 ans et Louis David Hansley Tom, âgé de 31 ans. Après avoir été alerté, le propriétaire devait faire un inventaire pour constater que la somme de Rs 50 000 avait été emportée de même que des bouteilles de boissons alcoolisées et des canettes de bière estimées à Rs 150 000 avaient été volées.

Depuis le début du confinement, les hommes de la CID de Grand-Baie, menés par l'inspecteur Thakoor et ceux du FIO dirigés par le sergent Forod avaient eu des informations qu'un groupe d'individus se préparaient à cambrioler des restaurants dans la région de Grand-Baie. C'est ainsi que ce samedi matin sur la base de cette même information, cette équipe de policiers a débarqué au domicile de ces deux suspects.

Cet exercice a permis de saisir quatorze packs de bière de la Phoenix, trois packs de Smirnoff, un pack de Pearona, un pack de Red Bull, trois packs de Blue Marlin, deux bouteilles de Bacardi, quatorze bouteilles de vin, quatre bouteilles de whisky de la marque Red Label, quatre bouteilles de Black Label, quatre bouteilles de Jameson, deux bouteilles de Jack Daniels, d'autres bouteilles de boissons alcoolisées et un DVR.

Les deux suspects qui ont avoué les faits, seront traduits devant la Bail and Remand Court demain matin. Ils répondent d'une accusation provisoire de Larceny made by two or more individuals.