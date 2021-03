Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP et JSK se neutralisent, Lupopo et Don Bosco s'équivalent

Zéro but partout, c'est le résultat des deux rencontres disputées à Kinshasa et à Lubumbashi, pour le compte de la 19e journée du championnat national de football Ligue 1.

Les deux affiches du 12 mars comptant pour la 19e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football - Ligue 1 se sont soldées par le nul vierge de zéro but partout. Au stade des Martyrs de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a rejoué, soixante jours après son dernier match (lors de son élimination en barrage de la Coupe de la Confédération par Al Ahly Bengazhi de Libye). Le team vert et blanc de la capitale n'a pas fait mieux qu'un match nul face à un club promu, la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK).

Pour cette rencontre, le onze de départ du coach Isaac Ngata s'est composé du gardien de but Kamalanduaku Kama, et dans le champ Kasereka Apionom, Christian Ngimbi Mapangu, Peter Ikoyo Iyembe, Inonga Baka, Borel Tomanzoto, Dezy Mbomba, Junior Koné Abou, Dark Kabangu Kadima, Karim Kimvuidi et William Likuta lwezi. Il y a eu huit joueurs sur le banc des réservistes, notamment, le gardien de but Barel Mouko, Kayembe Ndotoni, Kaniki Pumba, Jimmy Bayindula Kongo, Sidibe Broulaye, Christian Nsudi, Hénoc Mangindula et Seda Ngouelu.

Du côté de la Jeunesse sportive de Kinshasa, le onze de départ s'est constitué du gardien de but Brudel Efonge, et dans le champ, Carno Biemessi, Nolly Nuniyula, Helton Kayembe, Manassé Wembo, Diego Massona, Nicolas Mbala, Guy Lifaka, l'expérimenté Trésor Salakiaku, Guycha Bakajika et Israël Mudiayi. Sur le banc des remplaçants, on a noté la présence de Bitutala Vandiya, Mardochée Maleli, Akram Bongonga, Merveille Wawa, Moïse Dada, Carlos Ngadi, Jevick Kiaku, Rabby Pakam et Gocha Mfumukani. Avec ce match nul, DCMP et JSK comptent chacun 21 points, mais les Immaculés de Kinshasa ont trois matchs en retard.

Dans l'autre rencontre du jour au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo et le CS Don Bosco ont fait le même résultat de zéro but partout au terme d'une opposition âpre. Le coach Bertin Maku des Cheminots a fait confiance au gardien de but Yves Mukawa, Louison Sefu, Junior Mohuta, Jeancy Lita Demani, Nathan Idumba Fasika, Mokonzi Gbazeke, Masini Dimbwa, Dialla Djemes, Héritier Kasongo, Joseph Ikamba et Andy Boyeli. On a noté l'absence du milieu international Ebengo Ciel, absent sur la feuille de match. Sur le banc, il y a eu le gardien de but Ley Matampi, Akim Musiela, Zizi Kisolokele, Jonathan Masakidi, Ngandu Onyumbe, Arsène Pongo, Gracia Mpongo, Joël Musingu « Tempo » et Massamba Kiese.

Le technicien français Johan Curbilié de Don Bosco a pour sa part aligné Israël Mubobo dans les perches. Dans le champ, on a retrouvé au coup d'envoi Élie Madinda, Delphin Kasanga, Dieudonné Banza, Héritier Nday, Pelé Manzanza, Boaz Ngalamulume, Kisha Idriss, Magloire Nongo, Tshimba Mbabu et Emmanuel Richard. Ceux qui ont débuté sur le banc des remplaçants furent Othniel Mawawu, Kino Mwelwa, Lumière Banza, Abel Kasong, Patient Mwamba, Gloire Mujaya, Fily Traoré et Mbaki Euzebio. Sur le plan comptable, Lupopo recolle V.Club avec 35 points en 19 matchs, alors que le CS Don Bosco totalise 25 points en 19 rencontres.