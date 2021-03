Ile Maurice: Cinéma - Movies out, movie lovers in

«Kan nou ti dan bien, pa tiena fim. Kan ena fim, nou pa dan bien.» C'est le triste constat que dresse Rajesh Callicharan, directeur de Mont Ida Films et également le gérant des cinémas MCine et de Novelty. En effet, hier, ses salles de cinéma devaient commencer la projection de la comédie-horreur bollywoodienne Roohi, avec Rajkummar Rao, Janhvi Kapoor et Varun Sharma, soit le même jour que sa sortie sur grand écran en Inde. Un film produit par Maddock Films qui a réalisé Stree, avec Shraddha Kapoor et Rajkummar Rao en 2018.

En effet, la Grande péninsule relance son industrie cinématographique, mettant en avant certains films, dont la sortie était prévue en 2020 et qui ont accusé du retard à cause du Covid-19. Ce qui est le cas de Sandeep aur Pinky Faraar, avec Arjun Kapoor et Parineeti Chopra, dont la sortie est prévue le 19 mars prochain. À cette même date, d'autres films feront leurs débuts : Mumbai Saga, basé sur une histoire vraie et qui réunit des pointures telles que John Abraham, Emraan Hashmi, Suniel Shetty, ou encore Saina, un film qui retrace la vie de la joueuse indienne de badminton, Saina Nehwal, qui sera interprété par Parineeti Chopra. «Tous ces films ont été réservés pour le grand écran. Ils ne vont pas sortir sur d'autres plateformes. Ce qui est une bonne chose, car, à la levée du confinement, nous pourrons les projeter sur nos écrans pour que les amateurs de Bollywood ne ratent aucun film. Surtout qu'il n'y a pas eu de sorties de films depuis très longtemps. Une fois que les cas locaux seront stabilisés et que nous sortirons du confinement, les gens voudront sortir pour se divertir», explique Rajesh Callicharan.

Mais encore faut-il que nous soyons sortis du confinement, car dans un article intitulé «Rénovation : Adieu Novelty, bonjour MCine de Curepipe», apparu dans les colonnes de l'express du lundi 15 février 2021, Rajesh Callicharan (photo) confiait que «Si la situation ne retourne pas à la normale d'ici avril, nous nous retrouverons en difficulté financière. Nous devrons prendre des décisions drastiques telles que la fermeture des cinémas. (... ) Nous avons eu droit à des concessions, certes, mais toujours est-il que nous avons des frais à honorer alors que le cinéma est fermé.» Entendez parlà, loyer, factures d'électricité - chaque jour, le serveur doit être en marche pour effectuer une mise à jour - maintenance, assurances et salaires. «Mé si nou ena fim, nou pou débrouyé», disait-il. Sauf qu'à présent, il y a les films, mais les salles de cinéma sont fermées. Face à cette situation, notre interlocuteur n'écarte pas la possibilité de devoir fermer une ou deux salles de cinéma, si le confinement devait perdurer.

Soulignons que plusieurs blockbusters sont prévus cette année. À savoir, le tant attendu Sooryavanshi qui réunit Akshay Kumar, Ajay Devgn, Ranveer Singh et Katrina Kaif, dont la sortie est prévue le 30 avril. Ou encore Radhe dont la sortie est prévue le 13 mai, pour la fête Eid-ul-Fitr. On y verra notamment Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash. Dans le courant de l'année, il y aura également K.G.F. 2, avec Sanjay Dutt, Raveena Tandon, Pathan, avec Shah Rukh Khan, Salman Khan, Cirkus, avec Ranveer Singh, Deepika Padukone, Pooja Hegde), et Koi Jaane Na avec Kunal Kapoor, Amyra Dastur, entre autres.