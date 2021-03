Ile Maurice: Bloqués à Maurice - Des Rodriguais séparés de leurs enfants

«J'étais venue pour un rendez-vous médical. Désormais, je ne peux plus rentrer. Je suis hyper stressée... D'autant plus que mes deux filles, de 4 et 14 ans, sont avec ma mère, une personne âgée», confie Naomi Meunier, une Rodriguaise qui est arrivée à Maurice le 26 février. Son départ était initialement prévu pour le 6 mars, mais depuis elle est bloquée au pays. Cette mère de famille est inquiète, indiquant que sa fille aînée est en pleine période d'examens.

Naomi Meunier n'est pas la seule dans cette situation. Elle nous confie qu'à ce stade, elle a pu contacter 91 de ses compatriotes bloqués à Maurice. Et selon ses renseignements, plus de 200 Rodriguais sont concernés. Elle ajoute que selon ses informations, plus de 65 personnes étaient venues à Maurice pour des raisons médicales. Parmi celles-ci, de nombreux enfants.

De son côté, Marcellino Agathe, un autre Rodriguais, nous raconte qu'il est arrivé à Maurice dans la matinée du samedi 6 mars, soit le jour où le gouvernement a décidé d'annuler les vols vers Rodrigues. Alors que son départ pour Rodrigues était prévu ce matin, 13 mars. «J'ai des problèmes de santé et je n'ai pas d'épouse. J'ai laissé mes quatre enfants, qui sont âgés entre 7 et 14 ans, seuls. Quand j'ai appris qu'il n'y a plus de vol, j'ai dû les envoyer vivre chez des amis. Tout ce que je demande est de rentrer pour pouvoir m'occuper de mes enfants», déplore-t-il.

Même son de cloche du côté de Marie-Corina Tolbize. Elle souhaite également rentrer chez elle pour retrouver sa fille de 12 ans, qui s'apprête à prendre part aux examens du Primary School Achievement Certificate. «Je suis venue pour une urgence médicale. Je dois rentrez pour ma fille maintenant», lance-t-elle.

Parmi les personnes bloquées au pays, nous retrouvons Serge Raffaut, un fonctionnaire connu dans l'île. Tout comme bon nombre de ses compatriotes, il était en déplacement à Maurice pour consulter un médecin à ses propres frais. «Ce n'est pas facile d'être en confinement loin de sa famille et de ses enfants. Je dois également reprendre le travail. S'il faut nous mettre en quarantaine à Rodrigues, ce n'est pas grave du moment qu'on sait que nos enfants ne sont pas loin et que nous sommes chez nous», propose-t-il.

Nous avons sollicité Zouberr Joomaye, porte-parole du National Communication Committee sur le Covid-19. Sa réponse est catégorique : il n'est pas question de laisser les Rodriguais rentrer chez eux pour l'instant, pour protéger l'île de toute contamination éventuelle. Pour sa part, Buisson Léopold, député à Rodrigues, affirme que la question sera abordée lundi matin pendant la réunion du comité Covid-19 animée par le gouvernement régional.